Umjesto u četvrtfinalu Eura, oni trpaju u Serie A i ruskoj ligi...

Rebić igra najbolju sezonu karijere, nikad dosad nije zabio 13 golova u sezoni. A deset je za Milan postigao u zadnjih 11 prvenstvenih utakmica! U nastavku nakon korone blistali su i Vlašić i Kramarić

<p>Razgovaramo s igračima i dobivamo povratne informacije, gledamo tko je umoran i treba odmor. Rebić ga je stvarno trebao.</p><p>Rekao je to Milanov trener <strong>Stefano Pioli</strong> (54) o svom najboljem post-korona igraču, čovjeku koji vuče Milan u Europu, Anti Rebiću (26).</p><p>U trenucima kad bi možda igrao četvrtfinale Eura, jer 3. i 4. srpnja bili su predviđeni termini, Rebić cvjeta u dresu talijanskog velikana. U četiri post-korona utakmice Serie A Ante je zabio tri gola.</p><p>A pazite ovo: od 34 gola nakon odlaska iz Splita, za Fiorentinu, Eintracht i Milan 24 je zabio u proljetnom dijelu sezone, šest u svibnju i lipnju!</p><p>U subotu je dotukao Lazio, ušao je u poluvremenu umjesto <strong>Zlatana Ibrahimovića</strong> i pogodio za 3-0 pobjedu protiv drugog na tablici. Bio mu je to jedini udarac na gol, imao je devet točnih dodavanja (50 posto), namjestio je jedan zicer, dobio pet od 12 duela...</p><p>Deseti mu je to gol, najbolji je strijelac Milana ove sezone, ispred Calhanoglua (7), Thea Hernandeza (6), te Piateka i Ibrahimovića (po pet). Deset od tih deset zabio je u zadnjih 11 utakmica! A kako je još u kolovozu zabio tri gola za Eintracht u Kupu protiv Waldhoff Mannheima (5-3), s 13 golova Rebić uživa u svojoj najboljoj sezoni u karijeri. Prošle je sezone zabio deset, kao i za Split 2012/13.</p><p>Dobio bi Rebić i veću minutažu, ali trener Pioli uvjerava: sve je to kako bi sačuvao snagu “zvijeri iz Vinjana” za gust raspored na završetku sezone.</p><p>A Ibra? Kad već nema snage da provede na terenu cijelu utakmicu, pomaže na druge načine. Doduše, dovoljno je odradio i u 45 minuta, asistirao Hakanu Calhanogluu pa zabio 14. penal zaredom u Serie A (prvi nakon osam godina). A u drugom dijelu, kad je prepustio mjesto hrvatskom reprezentativcu, bio je u trenerskom prostoru kao pomoćnik Pioliju.</p><p>- Zbog njega rastemo psihički, kvalitetom i tehnički, pravo je zadovoljstvo raditi s njim i vidjeti kako se slaže sa suigračima. Ostalo nam je još mjesec dana do kraja sezone i on će nam biti od velike koristi - rekao je trener Milana.</p><p>Liga prvaka čini se nedohvatljiva za Rebića i društvo, ali “rossoneri” se silno žele vratiti u Europu barem kroz Europsku ligu koju su lani propustili zbog kršenja financijskog fair playa.</p><p>- Milan je prestižan klub i moramo biti u europskim kupovima - istaknuo je Pioli.</p><p>A u tom prestižnom klubu na vrhu ljestvice strijelaca lijepo je vidjeti Hrvata.</p><p>Rebić je baš penicilin za velike, zabijao je golove Dinamu, Rijeci, Osijeku, Bayernu, Borussiji iz Dortmunda, Leipzigu, Laziju, Juventusu, Romi, Interu, Šahtaru..., a od velikih klubova protiv kojih je igrao nije bio strijelac samo protiv Hajduka, Napolija, Chelseaja i - Milana.</p><p>Euro je odgođen za godinu dana, ali kad pogledamo formu Rebića, Kramarića i Vlašića, složit ćemo se - baš šteta.</p>