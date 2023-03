Preminuo je legendarni igrač Hajduka Petar Nadoveza...

Jutros je nakon teške bolesti u 81. godini života preminuo legendarni nogometaš, trener, sportski direktor i voditelj nogometna škole Hajduka Petar Nadoveza.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Došao je u Hajduk u najtežim godinama kluba, prvih godina šestog desetljeća 20. stoljeća. Zapazio ga je u dresu drugoligaša Šibenika bivši nogometaš Hajduka pokojni Vojko Andrijašević. Tada su Šibenčani imali strahovitu momčad na čelu s trenerom, legendarnim hajdukovcem, Slavkom Lušticom. Nadoveza je njihov dres nosio od 1959. do 1963. godine. Isticao je da ga je prvoj nogometnoj abecedi učio pokojni šjor Stojan Mileta te napominje da je u Šibeniku Mileta bio ono što je u Hajduku bio Luka Kaliterna.

Hajduku je bio sve

Pero Nadoveza rođen je u Šibeniku 9. travnja 1942. godine. Bio je golgeter Hajduka kada je bilo najpotrebnije, kada je trebalo sačuvati prvoligaški status. Igrao je na mjestu napadača i bio jugoslavenski nogometni reprezentativac. U Hajduk je stigao 1963. godine. Do odlaska u belgijski Lokeren 1973. godine za Hajduk je odigrao 460 utakmica i postigao 296 zgoditaka. S Hajdukom je osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1970./71. te je sudjelovao u osvajanju kupa u sezoni 1966./67. i 1972. godine. Najbolji strijelac prvenstva Jugoslavije bio je u prvenstvenim sezonama 1965./66. s 21 postignutim zgoditkom i 1970./71. s 20 postignutih zgoditaka.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Iz hajdučke karijere volio se sjetiti osvajanja prvog kupa Jugoslavije 1967. godine. Kao što je poznato nikada prije bijeli nisu bili kup pobjednici. Hajduk je u finalu u Splitu pobijedio Sarajevo 2:1 golovima Ferića i Obradova. Također je volio istaknuti i šampionsku godinu Hajduka u sezoni 1970./71. kada je Hajduk poslije šesnaest sušnih godina postao prvak Jugoslavije u nogometu. Naglašava da je naslov prvaka 1971. godine nešto najljepše što mu se dogodilo u nogometnoj karijeri. Cijeli je Split dočekao Hajduk na Rivi. More je bilo narančaste boje od dimnih kutija, raketa i petardi. Nogometaši su na rukama navijača preneseni na Stari plac. To se ne doživljava dva puta u životu. A, tek ona drama u Beogradu protiv Partizana, prisjećao se uzbuđenja kad je Hajduk gubio 3:0 i okrenuo rezultat u svoju korist 4:3. Nadoveza je na toj povijesnoj utakmici postigao dva gola.

Kao nogometaš Hajduka Pero Nadoveza je odigrao 1 utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije i to protiv Albanije u Tirani 14. svibnja 1967. godine u kvalifikacijama za prvenstvo Europe (2:0).

Foto: Sanjin Strukić

Nakon završetka igračke karijere prihvaća se trenerskog posla. Pored Hajdukovih mlađih uzrasta u nekoliko navrata trenira prvu momčad Hajduka, zatim dvaput matični Šibenik, potom reprezentaciju Gabona, Bizerta iz Tunisa, a bio je trener i slovenskih klubova Potrošnik, Olimpija, Beltnice i Mura. S Hajdukom je kao trener osvojio kup Jugoslavije u sezoni 1983./84. pobjedom nad Crvenom Zvezdom u Splitu 2:1, dok je u Beogradu bilo 0:0., i igrao u polufinalu Kupa UEFA u istoj sezoni.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kup Hrvatske osvojio je na trenerskoj klupi Hajduka u sezoni 1999./2000. pobjedom nad Dinamom u Splitu 2:0 i porazom u Zagrebu 1:0. S ljubljanskom Olimpijom osvojio je kup Slovenije 1996. godine. Bio je trener Hajduka i u većem dijelu šampionske sezone 2000./01. Od 2003. godine ponovno radi u Hajdukovoj omladinskoj školi, a u svibnju 2004. godine opet postaje trener seniorske momčadi Hajduka, koju je preuzeo tri kola prije kraja i doveo ju do osvajanja titule prvaka Hrvatske u sezoni 2003./04. Po završetku sezone odmah se vratio u Hajdukovu nogometnu školu u kojoj obnaša dužnost šefa. U dijelu šampionske sezone 2004./05. savjetnik je glavnog trenera, a od 2005. do 2006. godine sportski je direktor Hajduka.

Pero Nadoveza nositelj je Zlatne kapetanske trake Hajduka i Trofeja Splitskog saveza športova Fabjan Kaliterna. Godine 2008. dobitnik je Trofeja podmlatka HNS-a.

Pere, splitski Pele! Počivaj u miru.

Najčitaniji članci