Umro je sudac meča u kojem je Tyson odgrizao uho Holyfieldu

Bivši boksački sudac Mills Lane preminuo je u 86. godini, potvrdila je njegova obitelj u utorak. Sudio je velikanima toga sporta poput Muhammadu Aliju, Mikeu Tysonu, Thomasu Hearnsu, Juliju Cesaru Chavezu.

Najpoznatija borba u kojoj je dijelio pravdu bila je ona u lipnju 1997. za naslov svjetskog teškaškog prvaka u kojoj je Tyson diskvalificiran jer je dvaput odgrizao komadić uha Evaderu Holyfieldu.

Foto: PROFIMEDIA

- Dotad sam bio samo sudac, a ta mi je borba donijela medijsku pozornost. Mike je odgrizao dio Evanderova uha, ljudi su vidjeli da je to nesvakidašnja stvar - rekao je jednom prlikom.

U mladosti je i sam bio boksač, osvojio je sveučilišni naslov u velteru 1960., zaključio profesionalnu karijeru s deset uzastopnih pobjeda, a bio je poznat po uzviku "Let's get it on" nakon što bi boksačima objasnio pravila uoči mečeva. Treći je boksački sudac koji je odsudio više od 100 borbi za naslov.

Foto: PROFIMEDIA

Najčitaniji članci