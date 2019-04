Umro na terenu: Novinaru dan prije priznao da ne smije igrati

Doktor mu je rekao da se mora prestati baviti nogometom ili će umrijeti, objavile su novine u Swazilandu samo dan prije nego li je na utakmici između Malanti Chiefsa i Green Mamba na terenu umro Papy Faty (28).

Good day my fellow soccer lovers,i’m here reading the Papy Faty interview and seriously it has got me worried,he is putting his life in unnecessary risk,yes he loves the sport but health comes first guys. pic.twitter.com/oXWXjj3mdU