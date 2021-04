Wenger je došao do mene, stisnuo mi ruku i čestitao na sjajnoj sezoni u Sevilli. Pitao me jesam li riješio sve s PSG-om, a ja sam mu hladnokrvno odgovorio da nisam jer me zove i Real Madrid, da još razmišljam što ću, govorio je prije gotovo pet godina doktor Tomislav Madžar i nasmijao britanske medije.

Čuveni francuski trener zamijenio je liječnika hrvatske nogommetne reprezentacije na Euru 2016. na pariškom Parku prinčeva za vrijeme utakmice Hrvatske i Turske. Emeryja nije bilo tamo, ali dvojac se napokon sreo kad je današnji trener Villarreala stigao u Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Madžar vs. Milanović

Madžar je svratio do hotela Esplanade, gdje je boravila španjolska momčad uoči utakmice protiv Dinama u četvrtfinalu Europske lige na Maksimiru. Susreo se s Emeryjem i nije bio praznih ruku.

"Raspravili smo taktičke zamisli prije utakmice Dinama. Svom dvojniku poklonio sam najbolje vino, ključeve poliklinike i poklon HNS-a. Dragi brate Unai, dobrodošao kući", napisao je Madžar na Instagramu.

Doktor znanosti i specijalist sportske medicine na Medicinskom fakultetu bio je posebni savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za zdravstvo i sport.

Lani je, prije drugog kruga predsjedničkih izbora, s cekerom u ruci napao Zorana Milanovića nakon debate na HRT-u i govorio mu da ga može biti sram zbog izjave o Kontinental prijevozu, na što se današnji predsjednik zapitao: "Tko je ovaj? Ja čovjeka ne poznajem".

Ranije ove godine na letu iz Dubaija prema Istanbulu spasio je putnika pruživši mu prvu pomoć, kao što je napravio i 2018. jednoj ženi u zagrebačkom restoranu. Reanimirao ju je dok nije došla hitna.