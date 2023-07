Unatoč grčevima i temperaturi mora od 11.8 stupnjeva, Dina je kompletirala i 'Irsku krunu'

Dina Levačić nastavlja nizati nevjerojatna dostignuća, naša daljinska plivačica listi svojih trofeja dodala je još jedan, kompletirala je 'Irsku trostruku krunu'. Nakon što je u kolovozu prošle godine u sklopu 'Oceans seven' preplivala 34.5 kilometara dugi North Channel, u tjednu za nama preplivala je još dva zahtjevna plivačka maratona, Galway Bay i Fastnet Rock te se tako upisala u povijest daljinskog plivanja kao tek šesta osoba na svijetu kojoj je to uspjelo. I ne samo to, Dina je i Galway dužine 10.5 kilometara, i Fastnet dužine 20.5 kilometara isplivala u rekordnom vremenu u ženskoj konkurenciji.