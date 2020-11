Uništili mural u čast Khabibu i jasno poručili: On nije naš heroj

U ruskom gradu Čeljabinsku je nakon pobjede Khabiba Nurmagomedova (32) protiv Justina Gaethjea (31) nacrtan mural u čast 29. pobjedi. Ipak, Khabibove riječi nekog su uznemirile pa je uništio taj mural

<p>Teško je razdoblje bilo iza tadašnjeg prvaka lake kategorije UFC-a. <strong>Khabib Nurmagomedov </strong>(32) ostao je bez oca i trenera Abdulmanapa, a morao je u oktogon protiv neugodnog udarača <strong>Gaethjea </strong>(31) koji je nosio privremenu titulu prvaka. I ušao je u kavez, pobijedio i objavio kako ide u mirovinu.</p><p>U čast neporaženom Dagestancu (29-0) u ruskom je Čeljabinsku osvanuo mural sa prepoznatljivom kapom 'papakhom' i Khabibovim likom, a pokraj njega je letio orao - onaj po kojem je i dobio nadimak 'dagestanski orao'. Sve je to nacrtao ulični umjetnik Timur Brazil, a sad je netko oskvrnuo njegov rad i prešarao mural porukom:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib pliva uzvodno</strong></p><p>- On nije naš heroj.</p><p>Ne zna se, a vjerojatno se ni neće saznati, tko je to napravio. Vjerojatno netko revoltiran posljednjim Khabibovim izjavama prema francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i žestokim stavovima o muslimanima. Poslao je Khabib tad poprilično brutalnu poruku koju su osudili mnogi njegovi pratitelji u Rusiji i svijetu. </p><p>Također, smatra se i da je moguće riječ o reakciji na polemike vezane za inicijativu jednog tamošnjeg saborskog zastupnika o tome da Khabib dobije najvišu počasnu titulu u Rusiji - heroj Rusije. </p><p>Bio je sve i veliki ponos Rusa, a danas su ga se mnogi odrekli. Pitanje je što će biti s Khabibom, spominje se i mogući povratak iz mirovine kojeg je natuknuo njegov menadžer Ali Abdelaziz, ali bilo kako bilo, Khabib u očima Rusa više nije ono što je bio.</p>