Košarkaši Francuske borit će se za naslov olimpijskih pobjednika protiv Sjedinjenih Američkih Država nakon što su u polufinalu turnira svladali reprezentaciju Slovenije sa 90-89 (27-29, 15-15, 29-21, 19-24).

Ključni potez utakmice imao je Nicolas Batum u zadnjim sekundama. Luka Dončić uspio je pickom izazvati da se njegovi čuvari zamjene, uzeo ga je viši, ali i sporiji Rudy Gobert, no Slovenac se nije najbolje snašao i loptu je proslijedio Klemenu Prepeliču. On je pak probio prvim korakom i krenuo prema košu, išao položiti, a onda - paf! Batum se stvorio sa strašnom blokadom i Francuzima donio finale...

Nakon utakmice tješio je utučenog Dončića, a na Instagramu mu je poručio: Brate, ovaj sport je tvoj!

Batum je tako svojoj državi donio sigurnu medalju i svojoj karijeri dao još jedan veliki moment za pamćenje. A ima ih... S Francuskom je uzeo dvije svjetske bronce, 2014. u Španjolskoj i 2019. u Kini, a sva tri odličja ulovio je na europskoj sceni. U Litvi 2011. Francuzi su bili srebrni, dvije godine kasnije u Sloveniji zlatni, a na domaćem terenu 2015. brončani.

Ovo je Batumu prva olimpijska medalja u jednom od posljednjih velikih natjecanja na kojima bi mogao nastupiti za Francusku. Možda ćemo ga gledati i u Parizu za tri godine, ali to je sve upitno, s 32 godine na leđima ipak dolazi do silazne putanje. Već 13 godina Batum igra u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, a jednom je bilo upitno hoće li u njoj ikada uopće i zaigrati. A glavni krivac za to bila je - očeva smrt!

Gledao tragediju s dvije i pol godine

Kad je imao dvije i pol godine, Nicolas je sa svojom majkom gledao svog oca Richarda Batuma. Richard je igrao za Proville u sjevernoj francuskoj. Na jednoj najnormalnijoj utakmici bio je fauliran, išao je šutirati dva bacanja, stao je na crtu za slobodna bacanja i - srušio se. Preminuo je na mjestu, a iako se prvo sumnjalo na infarkt, uzrok smrti bila je aneurizma.

Iako je bio toliko mlad, Batum se i danas sjeća tog dana. I dok bi mnogi bježali od košarke jer bi ih sve podsjećalo na takav tragičan događaj, Batum je upravo u očevu čast počeo igrati istu.

- Osjećao sam se kao da nešto moram postići u košarci da bih zaključio očevo nasljedstvo.

Zbog srca zamalo ostao bez NBA lige

I to mu je dobro išlo... Bio je jedan od najtalentiranijih europskih igrača. Bio je MVP Europskog prvenstva do 18 godina gdje je Francusku vodio do zlata, i već je kao maloljetnik postao standardni član seniorske momčadi Le Mansa. Ubrzo je došlo vrijeme za NBA, a onda i problemi.

Na treninzima uoči drafta Batum je išao na EKG pregled, a nakon pregleda liječnik Toronto Raptorsa upitao ga je ima li njegova obitelj povijest srčanih problema. Batum je, naravno, iskreno rekao što mu je bilo s ocem, a to je prouzrokovalo lančanu reakciju. Klubovi su mu otkazivali treninge radi straha, a njegov status uoči drafta bio je sve lošiji i lošiji. U jednom trenutku mislio je da ga možda nitko ni ne odabere!

No nije bilo tako. Houston ga je odabrao s 25. izborom drafta 2008. godine i poslao u Portland, a tamo je bio sedam godina. Nakon toga potpisao je ogroman ugovor težak 120 milijuna dolara s Hornetsima, a prošle godine je s Clippersima pokušavao doći do NBA prstena. Itekako je dobro nastavio očevo nasljedstvo...