Unitedu prvi hat-trick nakon 7 godina, pao je Sheffield...

<p><strong>Manchester United </strong>je pred praznim tribinama <strong>Old Trafforda</strong> s uvjerljivih 3-0 (2-0) svladao <strong>Sheffield United</strong>, a sva tri pogotka za domaću momčad postigao je francuski napadač <strong>Anthony Martia</strong>l.</p><p>Francuz je prvi put zatresao mrežu u 7. minuti, na oštro ubacivanje Marcusa Rashforda. U 44. minuti Martial je loptu u mrežu poslao na gotovo identičan način, samo se u ulozi asistenta našao Aaron Wan-Bissaka. Za Martialov 'hat-trick' u 74. minuti asistent je bio opet Rashford, a francuski napadač je prebacio istrčalog gostujućeg vratara. Zanimljivo je da je to prvi Unitedov hat-trick nakon odlaska legendarnog Sir Alexa Fergusona koji je Old Trafford napustio 2013. godine.</p><p>Wolverhampton je zadržao bodovni priključak s Manchester Unitedom zahvaljujući minimalnoj pobjedi nad Bournemouthom. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Jimenez u 60. minuti.</p><p>Petoplasirani Manchester United i šestoplasirani Wolverhampton imaju po 49 bodova, samo dva manje od Chelseaja koji drži posljednje mjesto za plasman u Ligu prvaka, ali 'plavi' iz Londona imaju utakmicu manje.</p><p>Za 20. poraz Norwicha i 11. pobjedu Evertona zasluge idu Michaelu Keaneu koji je u 55. minuti postigao jedini pogodak na utakmici. Tako je Norwich ostao prikovan za dno ljestvice sa 21 bodom, a Everton je došao na 10. poziciju sa 41 bodom.</p><p>Newcastle je do 83. minute imao pobjedu u rukama, zahvaljujući pogotku kojeg su u 68. minuti kreirala dvojica rezervista. Andy Carroll je podvalio loptu Dwightu Gayleu, koji je ušao u kazneni prostor i mirno pogodio suprotni kut. No, važan bod Aston Villi donio je Elmohamady golom u 83. minuti, u kojem je lošom reakcijom svog udjela imao i domaći vratar Dubravka.</p><p>Newcastle je ostao na 13. mjestu, a Aston Villa je i dalje predzadnja, ali je bodovno izjednačena s Bournemouthom i West Hamom koji su na 17. i 18. poziciji.</p>