Manchester United sinoć se plasirao u finale Europske lige nakon što su ukupnim rezultatom 8-5 bili bolji od Rome, a to će biti prvo finale za Ole Gunnara Solskjaera otkako je 2018. sjeo na klupu 'crvenih vragova'.

- Dobar je osjećaj biti u finalu. Odigrali smo jedno dobro poluvrijeme na Old Traffordu, koje nas je poslalo u finale. Ipak, razočaran sam porazom u uzvratu - rekao je menadžer Uniteda za britanske medije.

Engleska je momčad nakon uvjerljive pobjede u Manchesteru (6-2), povela i u Rimu, pa se opustila. A onda je Roma krenula svim snagama prema naprijed i igrala fenomenalno, ali se napromašivala i u konačnici slavila s 3-2.

- Bila je čudna utakmica. Stalno smo im poklanjali loptu, ali na sreću, imamo jednog od najboljih golmana na svijetu. On je bio ključan i po meni, igrač utakmice. U finalu smo i radujemo se 26. svibnju. Do tada ima mnogo utakmica, David je dobro odigrao, a dokazivanje je uvijek na terenu. Moraš igrati dobro, tako se čuva mjesto u momčadi - rekao je Solskjaer.

Manchester će u finalu 26. svibnja u Gdanjsku igrati protiv Villarreala koji je izbacio Arsenal i tako sačuvao čast ostatka Europe. Jer da je Arsenal prošao, imali bi četiri engleska kluba u borbi za trofeje Lige prvaka i Europske lige. Villarreal je kod kuće slavio 2-1, a na Emiratesu je utakmica završila bez golova.

United nema vremena za opuštanje. Pred njima je naporno razdoblje budući da će u razmaku od pet dana (9.- 5.svibnja) odigrati čak tri ligaške utakmice. U nedjelju gostuje kod Aston Ville, u utorak na Old Trafford dolazi konkurent za drugo mjesto, Leicester, a dva dana kasnije i Liverpool s kojim moraju odigrati odgođenu utakmicu 34. kola. Podsjetimo, tada su izrevoltirani navijači 'crvenih vragova' tražili odlazak obitelji Glazer iz kluba, a pritom su radili kaos u i oko Old Trafforda.

- To je nečuveno. To su napravili ljudi koji nikada nisu igrali nogomet na ovako visokoj razini. To je fizički nemoguće za igrače. Bit će nam potrebni svi igrači za ove tri utakmice. Kratak je period, ali moramo biti spremni - rekao je norveški trener.