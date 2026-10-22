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United nakon debakla sprema smjenu Carricku! Kandidata ima

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
United nakon debakla sprema smjenu Carricku! Kandidata ima
Foto: Alessandro Garofalo
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United u kaosu: nakon 4-1 u Comu Carrick visi, a Nagelsmann je sve bliže Old Traffordu

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Manchester United navodno je krenuo u potragu za novim trenerom, a Julian Nagelsmann spominje se kao glavni kandidat za klupu engleskog velikana. Pritisak na Michaela Carricka dodatno je porastao nakon teškog poraza 4-1 na gostovanju kod Coma u trećem kolu Lige prvaka. United sljedeću utakmicu igra s Bournemouthom te se spominje kako bi to mogla biti prekretnica.

United je tako nastavio negativan niz od sedam utakmica bez pobjede, u kojima je ostvario tri remija i četiri poraza. Rezultati su otvorili pitanje Carrickove budućnosti, a situaciju dodatno kompliciraju navodne nesuglasice unutar momčadi.

UEFA Champions League - Como v Manchester United
Foto: Alessandro Garofalo

Kapetan Bruno Fernandes nakon utakmice javno je kritizirao trenerove taktičke zamisli, što je potaknulo nagađanja o stanju u svlačionici i Carrickovu autoritetu među igračima.

Prema medijskim navodima, čelnici Uniteda već razmatraju moguće nasljednike. Među kandidatima se ranije spominjao Antonio Conte, koji je bez kluba nakon odlaska iz Napolija na kraju prošle sezone, no pozornost vodstva navodno se preusmjerila na njemačkog stručnjaka Juliana Nagelsmanna.

Bivši trener Bayerna i nekadašnji njemački izbornik već se povezivao s klupom na Old Traffordu, ali prethodnih je puta bio vezan ugovorom. Sada je situacija drukčija jer je nakon Svjetskog prvenstva napustio izborničku funkciju i trenutačno je bez angažmana.

U Manchesteru se nadaju da bi upravo ta okolnost mogla olakšati pregovore te da bi ga sada napokon mogli dogovoriti, nakon što je nekoliko puta bio samo kandidat. Ipak, nije Nagelsmann jedini. Engleski mediji spominju i Unai Emery iz Aston Ville, Fabian Hürzeler iz Brightona te  Eddie Howe. Za sada nema službene potvrde ni o čemu te je Carrick i dalje trener Uniteda.

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