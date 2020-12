United nakon preokreta srušio West Ham: Pogba započeo sve

Manchester United pobijedio je i na petom gostovanju sezone. 'Crveni vragovi' u gostima imaju savršen (5-0) omjer pobjeda i poraza. Kada krenu igrati kod kuće, gdje će im biti kraj...

<p>Nogometaši<strong> Manchester Uniteda</strong> nastavili su nizati gostujuće pobjede u engleskom prvenstvu ove sezone, do petog uspjeha na strani u isto toliko nastupa su stigli svladavši u Londonu<strong> West Ham United </strong>sa 3-1 (0-1).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Paul Pogba</strong></p><p>Domaći sastav poveo je pred kraj prvog poluvremena kada je Souček (38) nakon ubacivanja iz kuta s gol-linije zakucao loptu u mrežu. No, preokret je uslijedio u samo tri minute sredinom nastavka. Prvo je Pogba (65) izvrsnim udarcem s više od 20 metara okončao brzu akciju koju je dugim ispucavanjem započeo vratar Henderson, da bi potom Greenwood (68) izvrsnom reakcijom u suparničkom kaznenom prostoru doveo United u vodstvo od 2-1. Pobjedu sastava s Old Trafforda potvrdio je Rashford (78) iz protunapada.</p><p><br/> Manchester United je ovom pobjedom skočio na četvrto mjesto ljestvice sa 19 bodova, koliko ima i treći Chelsea koji od 21 sat ugošćuje Leeds United, dva boda više imaju vodeći Tottenham Hotspur i Liverpool.</p><p><br/> Očekivanom 2-0 (2-0) domaćom pobjedom protiv Fulhama Manchester City je stigao na mjesto ljestvice engleskog prvenstva. City je vrlo rano riješio pitanje pobjednika golovima Sterlinga (5) i De Bruynea (26-penal), a do kraja utakmice su njegovi napadači priredili pravi festival promašaja. City sada ima 18 bodova, kao i šesti Leicester City, a Fulham je ostao 17. sa sedam bodova, jednim više od 18. West Bromwich Albiona i Burnleya, dok je na dnu Sheffield United sa samo jednim bodom.</p><p>U prvom susretu dana su Burnley i Everton odigrali 1-1 (1-1). Domaće je u vodstvo doveo Brady (3), a poravnao je Calvert-Lewin (45+3).</p>