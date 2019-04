United se nada čudu na Camp Nou! Raketa je u prvoj postavi Pefektno prvo poluvrijeme na Old Traffordu bilo je dovoljno Barceloni da dođe do pobjede protiv Uniteda (1-0). Crveni vragovi će pokušati doći do iznenađenja na Camp Nou i 'potući se' za polufinale Lige prvaka...