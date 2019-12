'Uoči borbe uvijek pričam sam sa sobom i zeznem trenera...'

Stadion je niknuo u samo mjesec dana, Filip Hrgović (27) ima najzvučnijeg protivnika dosad i sve je spremno da hrvatski boksač uđe u TOP 10, samu kremu teške kategorije svjetskog boksa. U tome će ga pokušati spriječiti iskusni Eric Molina (37) koji je u karijeri boksao s Wilderom i Joshuom.

Do borbe su ostala još samo dva dana, a u petak će borci odraditi i službeno vaganje. Filip je i četvrtak iskoristio za trening i što bolju pripremu pred meč protiv nezgodnog Moline.

- Od jakih treninga tijekom priprema došli smo do skoro laganice. U tjednu uoči borbe puno pričam sam sa sobom, volim biti sam, ne volim druženja. Psiha je zeznuta, lagano se padne dolje ako se opusti - rekao je Filip, a onda je progovorio i o svom protivniku.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- On je protivnik koji želi umrtviti borbu. Izgleda nezainteresirano i onda baci kontru. Treba biti oprezan i agresivan i naravno, probati ga završiti što prije. Spreman sam, kao i što kaže moj nadimak (El Animal) kao životinja. U petak je dan odmora, tako bar Pedro Diaz (glavni trener) misli, a ja i Juki (Yousef Hassan) imamo svoj ritual pred svaki meč. Odradimo sparing i kondiciju. Nemojte to reći treneru Pedru, on misli da ja spavam u hotelu.

Njegov glavni trener Pedro Diaz zadovoljan je Filipom i odrađenim kampom, a eventualna pobjeda nad Molinom dala bi mu dodatan vjetar u leđa ka borbi za naslov prvaka, što mu je velika želja.

'Filip je bolji'

- Filip je odradio dobar kamp, ima dobar tim i sve je spremno za pobjedu. Discipliniran je i trenira marljivo svaki dan kako bi postao najbolji boksač na svijetu u budućnosti - rekao je slavni kubanski trener za RTL.

Drugi trener Filipa Hrgovića Yousef Hasan također tvrdi da je njegov borac spreman za pobjedu i da to samo i dolazi u obzir.

- Dosta je dobio na snazi. Toliko je nabrijan da me nakon jednog njegovog krošea zabolio zglob. Spreman je za subotu i meč s Molinom. O taktici ne mogu baš pričati. Molina je tip boksača koji s jakim protivnicima neće ići u duge izmjene s velikim tempom, čeka kontru, uvijek cilja s tim desnim krošeom, spremni smo za to. Filip se treba obraniti i odmah krenuti u kontra napad. Stiskati dok ga ne iscrpimo. Tražiti pobjedu preko prekida ili nokauta.

Nakon četiri borbe u kojima je Filip bio izraziti favorit te je kladionica na njega postavljala koeficijent od 1,01, ovaj je put na njega koeficijent 1,05. Hrga jest veliki favorit, ali Molina nije bezazleni protivnik jer je samim time što je prihvatio borbu pokazao da se ne boji. Amerikanac je odradio vrhunsku borbu protiv Wildera 2015. godine, ali zato je ušao preplašeno u borbu s Joshuom od kojeg je izgubio prekidom.

Foto: Reuters/PIXSELL

- On je odradio par mečeva vrhunski. Onda dođe kod Joshue rezerviran i izgleda kao početnik. Nadam se da će s nama biti kao početnik. A i da bude u sjajnom izdanju, mi smo spremni za njega. Poštujemo sve, ali mislimo da je Filip bolji od njega - poručio je za kraj Filipov trener.

Nema navijanja alarma

Da bi vidjeli kako Hrga 'tambura' po Amerikancu Corbinu i Meksikancu Herediji morali ste si postavljati alarme za prijenose iz Marylanda i Hermosilla, ali ovaj put - nema navijanja budilica.

Hrgović će svoju desetu profesionalnu borbu ove subote ima u Saudijskoj Arabiji koja je samo dva sata ispred naše, srednjoeuropske vremenske zone.

Foto: Matchroom Boxing

Protiv deset godina starijeg američkog rutinera Erica Moline Hrga će se boriti od 20 sati po lokalnom tj. od 18 sati po našem vremenu tako da prijenos (na RTL-u) počinje već od 17:45, u 'najpristojnije' moguće vrijeme.

U velebnoj Diriyah Areni sagrađenoj usred pješčanih dina nadomak saudijske metropole Rijada (u manje od dva mjeseca!) Hrgović ide po svoju desetu uzastopnu profesionalnu pobjedu.