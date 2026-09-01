Upoznajte 'Sjedobradog': S 91 godinom hodao je 3500 km, pao 71 put i postavio rekord

Dale Sanders, poznatiji pod nadimkom "Sjedobradi" (Grey Beard), čovjek je koji odbija priznati da godine postavljaju granice. U dobi od 91 godine, ovaj neumorni avanturist ponovno je postao najstarija osoba koja je u cijelosti prehodala Apalačku stazu, legendarni planinarski put dug otprilike 3530 kilometara koji se proteže američkom istočnom obalom. Njegov pothvat nije bio samo puko obaranje rekorda, već povratak titule koju mu je četiri godine ranije preoteo prijatelj, dokazujući da ga natjecateljski duh i nevjerojatna volja pokreću i u desetom desetljeću života.

Mukotrpan povratak na tron

Sandersov povratak na stazu bio je sve samo ne lagan. Krenuo je 6. rujna 2025., a putovanje je završio gotovo godinu dana kasnije na vrhu planine Katahdin u Maineu. Tijekom tog iscrpljujućeg pješačenja pao je, prema vlastitom brojanju, čak 71 put. Šest od tih padova opisao je kao teške, a jedan ga je odveo na kratku hospitalizaciju.

U lipnju je, spuštajući se niz planinu Killington u Vermontu, pao na kamenje i zadobio brojne ogrebotine, no samo je nastavio hodati. Nekoliko tjedana kasnije, zbog utrnulosti u lijevoj ruci završio je u bolnici. Iako se ispostavilo da je riječ o uklještenju živca, a ne o moždanom udaru kako su liječnici isprva sumnjali, Sanders je ozbiljno razmišljao o odustajanju.

Vratio se nakratko kući u Tennessee, gdje ga je supruga Meriam uvjerila da nastavi. Svoj je pohod na kraju uspješno priveo kraju, unatoč još jednom padu samo 200-tinjak metara od cilja. Na vrhu se, kako je rekao, pomolio i zahvalio Bogu i cijelom svom timu za podršku.

Od zlostavljanog dječaka do legende

Ova nevjerojatna upornost bila je nit vodilja kroz čitav Sandersov život. Rođen je 14. lipnja 1935. u ruralnom Kentuckyju, u jeku Velike depresije. Iako se ne sjeća same krize, odrastao je u teškim vremenima. Njegova je obitelj uzgajala duhan, a većinu hrane proizvodili su sami. S pet godina počeo je loviti sitnu divljač puškom kalibra 22 kako bi obitelji osigurao meso na stolu.

​- Mnogi obroci bili bi bezmesni bez te puške - ispričao je jednom prilikom.

Unatoč odrastanju u duhanskoj kulturi, mrzio je taj posao i smrad koji se širio iz sušionice.

​- Mrzio sam duhan, apsolutno sam ga mrzio. To je glavni razlog zašto sam morao otići s te farme - priznao je.

U osnovnoj školi često je bio meta nasilnika zbog sitne građe, visok svega 167 centimetara. No, umjesto da ga to slomi, odlučio je postati bolji. Svoj natjecateljski duh usmjerio je u akrobatiku, u kojoj se pokazao prirodnim talentom, čime je zlostavljanje prestalo.

​- Ja sam ono što jesam zbog zlostavljanja - zaključio je.

Karijera posvećena rekreaciji i prvi rekordi

Nakon mature, sa starim kovčegom u ruci, autostopirao je legendarnom cestom Route 66 sve do Kalifornije. Kratko je radio na postavljanju gipsanih ploča, a zatim se zaposlio u tek otvorenom Disneylandu, gdje je zahvaljujući iskustvu spasioca radio u odjelu za parkove i rekreaciju. Ubrzo se pridružio mornarici, gdje je ponovno završio u istom odjelu, pomažući u rehabilitaciji ranjenih veterana iz Korejskog rata.

​- To je dobro područje jer sam uvijek upoznavao ljude kad su bili najsretniji. Uvijek sam volio usrećivati ljude - rekao je.

U mornarici je proveo četiri godine, a zatim je iduće 33 godine radio kao civil u istom sustavu (Morale, Welfare, and Recreation - MWR), nadzirući programe u više od sto vojnih baza diljem svijeta. U mirovinu je otišao 2002. godine. Tijekom karijere uspio je steći tri diplome, uključujući i magisterij iz obrazovanja. Usporedno s poslom, bavio se natjecateljskim podvodnim ribolovom. Bio je toliko uspješan da je 1965. osvojio zlatnu medalju kao američki reprezentativac.

​- Iz sobe pune trofeja, ovo je jedini koji sam želio sačuvati - rekao je ponosno.

Mirovina kao novo poglavlje

Za mnoge život usporava nakon osamdesete. Za Dalea Sandersa, tada je tek počeo. Nakon umirovljenja, njegov natjecateljski duh tražio je veće izazove. S 80 godina odlučio je postati najstarija osoba koja je preveslala cijelu rijeku Mississippi. Uspio je u tome 2015., a kada mu je rekord oboren, Sanders se vratio i s 87 godina ponovno postavio rekord koji i danas drži. O tom je pothvatu snimljen i nagrađivani dokumentarni film "Greybeard: The Man, The Myth, The Mississippi". Nakon rijeke, s 82 godine, okrenuo se Apalačkoj stazi i 2017. postavio svoj prvi dobni rekord. Iako ga je pohod iscrpio, a zbog loše prehrane smršavio je na samo 61 kilogram, uspio je završiti uz pomoć drugih planinara. Njegov motiv?

​- Volim obarati rekorde. Znam da je sebično, ali to pokreće moj adrenalin i potencijalno mi produljuje život - iskren je.

Svojim pothvatima želi nadahnuti ljude da žive zdravije i duže. Iako ga je posljednji pohod na Apalačku stazu fizički iscrpio, već ima novi plan: s 92 godine namjerava oboriti rekord u jednosmjernom prelasku Grand Canyona. Kako kaže uz sjaj u očima:

​- Ako Bog da i potoci ne nadođu

*uz korištenje AI-a