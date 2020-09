Uprava Bayerna: Brozović nije dovoljno kvalitetan igrač za nas

Marcelo Brozović je navodno bio na meti Monaca i Bayerna. Oba kluba su opovrgnuli špekulacije i u ovom trenutku se čini da će naš reprezentativac i sljedeće sezone nositi dres Intera

<p>Predstavnici bavarskog giganta Bayerna opovrgnuli su navodne špekulacije da su zainteresirani za usluge našeg <strong>Marcela Brozovića.</strong> Hrvatski reprezentativac<strong> </strong>Marcelo Brozović u nedavnoj objavi na društvenim mrežama poručio kako želi ostati u <strong>Interu</strong>, no talijanski mediji tvrde da je odlazak njegova, a ne želja kluba.</p><p>Spominjali su se brojni klubovi kao zainteresirani za njegovo dovođenje, a sada je sigurno kako među njima nisu <strong>Monaco i Bayern</strong>.</p><p>Niko Kovač je potvrdio da je Monaco u potrazi za veznjakom, ali ne Brozovićevog tipa. Poznavajući karakter bivšeg kapetana i izbornika hrvatske reprezentacije, sumnjamo da bi mu on tolerirao pijane 'izlete' kakve je imao u Interu.</p><p>Zatim se danas oglasio i Bayern preko svojih kanada u Bildu te je poručio da nije istina kako je Bayern zainteresiran za Brozovića jer on nema dovoljnu kvalitetu.</p><p>Podsjetimo, nedavno je Bayern otkazao suradnju i našem Ivanu Perišiću kojeg nisu htjeli otkupiti od milanskog Intera. Prije toga su otkazali i Niki Kovaču i čini se da u bavarskom divu više ne računaju na Hrvate.</p><p>Isto je potvrdio i dobro informirani <b>Fabrizio Romano</b> koji je nistaknuo da nema ničega između Bayerna i Brozovića.</p>