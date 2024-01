Uremović: Nismo duplali ondje gdje smo trebali. Zaboravilo se

Dobro smo ušli u utakmicu. Poveli smo, ali smo u drugom poluvremenu iz nekakvih, rekao bih, taktičkih grešaka primili ne dva, nego tri gola. Jedan je bio poništen. To su stvari koje smo radili, ali obilo nam se o glavu. Vidjeli smo da je Rijeka i Gorici zabila dva gola iz prekida, sada su to ponovili. Što je, tu je. Idemo dalje. Ne treba očajavati, trebamo iz ovoga naučiti lekciju i okrenuti se gostovanju u Osijeku, komentirao je poraz Hajduka od Rijeke 1-2 na punom Poljudu stoper Splićana Filip Uremović.

Stoper Hajduka okreće se Osijeku

Što se dogodilo Hajduku kod tih prekida?

- To je Rijekin forte, to su pokazali i u zadnjem kolu. Jednostavno nismo uduplali pozicije koje smo trebali, zaboravilo se. To je sastavni dio igre. Vjerojatno će i Osijek ovo gledati i tako se pokušati pripremati za nas - istaknuo je Uremović.

Hoće li ovaj poraz poljuljati Hajduk?

- Porazi su sastavni dio igre. Naučili smo lekciju. Najvažnije je nešto naučiti iz poraza. Neće nas ovo pokolebati.

Hajduk u idućem kolu igra novi derbi. Gostuje kod Osijeka na Opus Areni gdje će nastupati bez ozlijeđenog Marka Livaje te kartoniranih Emira Sahitija i Nike Sigura.