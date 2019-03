Cro Cop: Promašili su bolnicu, skoro sam dobio drugi moždani

Ova slika je nastala prije tri tjedna, treći dan kako sam hospitaliziran. Moji dragi Saša Milinković i Ante Delija su me željeli posjetiti, ali su čekali da mi se stanje stabilizira. U srijedu ujutro zovu i pitaju mogu li doći. Rekoh, naravno da možete, KBC Dubrava pa dođite navečer - započeo je Mirko urnebesnu priču na svome Instagram profilu.

Mirko Cro Cop Filipović je prije tri tjedna imao moždani udar i od tada se nalazi na mirovanju. Na borbe i treninge, za sada, može zaboraviti, no urnebesni Mirko uvijek nađe vremena za šalu unatoč situaciju.

Tako je Mirko ispričao svojim fanovima na Instagram profilu jednu smiješnu situaciju koja se dogodila tri dana nakon moždanog udara. Članovi njegovog tima i borci Ante Delija i Saša Milinković odlučili su posjetiti svog prijatelja nakon što su saznali da je u bolnici i ponijeli su šah sa sobom. Cro Cop ih je čekao u KBC Dubrava, no jedini problem je taj što su njegovi prijatelji promašili bolnicu i otišli u Zabok.

- Zovu opet popodne da vide jel dogovor vrijedi i jel sam ok. Rekoh dobro sam i dođite, 6. kat soba 6, KBC Dubrava i kažu mi da dolaze poslije treninga. I prođe 19h, prođe 20h njih nema. Kad u 20.30 stiže ova slika uz komentar ‘jesi spreman za masakr?’ Jer inače uvijek poslije treninga bacimo koju partiju šaha (nikad nisu partiju dobili,naravno) a sad su htjeli iskoristiti priliku i iživljavati se na čovjeku koji je moždani udar pretrpio, ali ok! I nema njih jedno 20 min ja već zabrinut kad me zovu. ’Ej na kojem si katu?" Rekoh 6. kat, soba šest.

Kasnije sam saznao da su se tada tužno pogledali i zaključili da je meni puno gore nego što su se nadali jer bolnica nema 6 katova već 5, a neurologija na 3. I ništa, odu na 3. kat i ulete u sobu 6 gdje su ih dočekali prestravljeni pogledi starica kad su im uletjela dva ćelava krampusa od dva metra sa šahom ispod ruke! I tada su me opet nazvali i zamolili da im dam sestru na telefon da im ona objasni gdje sam točno jer ja se ‘očito gubim’! Tada mi se usprkos moždanom i glavobolji upali lampica!!

Pa ovi krampusi su garant bolnicu profulali, i naravno, gospoda me tražila u općoj bolnici Zabok! Nisu jako profulali, samo 50 kilometara. kako i zašto su završili tamo samo Bog dragi zna! A ja kad sam skužio malo je falilo da me još jedan moždani ne opali. Iako sam i ja dijelom kriv jer sam samo dva puta ponovio u kojoj sam bolnici, a njima izgleda treba barem tri puta naglasiti. Tužno je kad tako mladi ljudi u tim godinama već imaju mečeva viška. Saznao sam da su me tražili u specijalnoj bolnici Sv.Katarina, gdje su me nakon operacije koljena posjećivali, ali kako me tamo nije bilo jer je to ortopedska poliklinika oni su uletjeli u opću bolnicu Zabok koja je spojena sa poliklinikom Sv.Katarina, ali ja ih svejedno volim - opisao je Mirko Filipović urnebesnu priču i nasmijao sve navijače do suza.

Legendarni borac šokirao je sve nakon što je objavio da je njegova karijera gotova zbog moždanog udara. Postao je legenda hrvatskog sporta i apsolutna legenda borilačkih sportova. Da je mogao, Mirko bi sigurno odradio još koju borbu, ali nažalost moždani udar mu je pokvario planove i natjerao ga da ode u prijevremenu mirovinu. Jer život je ipak najbitniji. Pobjeda protiv Nelsona 16. veljače tako će ostati zapisana kao njegova posljednja borba u karijeri, a u besmrtne i u mirovinu je otišao sa serijom od čak 10 pobjeda zaredom.