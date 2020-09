\u0110okovi\u0107 je za osminu finala dobio 250 tisu\u0107a dolara, tako da je to minimalan iznos bez kojeg \u0107e ostati, a vrlo lako bi moglo prerasti i u ve\u0107u svotu...

US Open kaznio Novaka, ostao bez svih bodova i cijele premije!

S obzirom na to da je diskvalificiran, Novak će izgubiti sve bodove koje je zaradio na ovogodišnjem izdanju US Opena te će biti kažnjen za onoliko koliko je osvojio na turniru, rekli su iz organizacije

<p>Nevjerojatne scene odvile su se na US Openu. <strong>Novak Đoković</strong> lopticom je pogodio linijsku sutkinju u vrat, a suci su ga nakon kraćeg dogovora diskvalificirali.</p><p>I dok se Novak žalio sucima, oni su bili nemilosrdni, a velik dio javnosti osudio je srpskog tenisača zbog nepromišljenosti. Ispostavlja se kako su suci po pravilima imali pravo Đokovića diskvalificirati, a nakon svega su se oglasili i iz vrha organizacije turnira:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću kraj Sarajeva</strong></p><p>- U skladu s Grand Slam pravilima, nakon što je namjerno neoprezno i opasno udario lopticu na terenu ili udario lopticu nenamjerno bez razmišljanja o posljedicama, sudac je Novaka Đokovića diskvalificirao s US Opena. S obzirom na to da je diskvalificiran, Novak će izgubiti sve bodove koje je zaradio na ovogodišnjem izdanju US Opena te će biti kažnjen za onoliko koliko je osvojio na turniru uz moguće dodatne kazne s obzirom na prekršaj koji je počinio.</p><p>Đoković je za osminu finala dobio 250 tisuća dolara, tako da je to minimalan iznos bez kojeg će ostati, a vrlo lako bi moglo prerasti i u veću svotu...</p>