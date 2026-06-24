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IZ KAMPA REPREZENTACIJE

USA REPORT 24SATA Dalić nije zadovoljan. Za utakmicu protiv Gane ponovno sprema rošade

ALEXANDRIA - Izbornik Zlatko Dalić puno je kritizirao predstavu s Panamom, svjestan je da tradicija i kvaliteta naših nogometaša daju obvezu da budemo još bolji. Jasno je da se spremaju nove promjene za dvoboj protiv Gane u Philadelphiji jer naši ključni igrači Mateo Kovačić, Luka Modrić, Joško Gvardiol i Andrej Kramarić nisu bili na pravoj razini, a bljesnuli su igrači iz drugoga plana.

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata
STRASTVENA NAVIJAČICA

VIDEO Ma kakav ganski vrač, 'Vatreni' imaju baku Mariju koja ih 'poškropi' prije utakmice

KORČULA - Marija Goymerac (84) s Korčule svakog igrača svaku utakmicu blagoslovi svetom vodom. Marija je strastvena navijačica nogometa, a najdraži igrač joj je Luka Modrić. Gleda svaku utakmicu i svakom golu se veseli.

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Gledateljica blagoslovila igrače prije utakmice VIDEO
Gledateljica blagoslovila igrače prije utakmice | Video: privatna arhiva
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ante Miše o Zlatku Daliću: 'Uvijek su neke sumnje jesu li medalje njegova zasluga'

Ante Miše, u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg', osvrnuo se na komentare oko uspjeha Zlatka Dalića. Što je ispričao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Ante Miše o Daliću: 'Uvijek su neke sumnje oko njega' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
SLAVLJE KASNO U NOĆ

VIDEO Euforija u Zagrebu nakon prve pobjede na SP-u

Hrvatska je pobijedila Panamu 1-0 u Torontu i došla do prve pobjede na SP-u. Budimir je zabio u 54. minuti nakon odlične akcije. Oko tisuću okupljenih slavilo je pobjedu na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

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Euforija u Zagrebu nakon pobjede VIDEO
Euforija u Zagrebu nakon pobjede | Video: Luka Safundžić/24sata
ZAPALILE SE I BAKLJE

VIDEO Pogledajte slavlje na Trgu nakon gola Ante Budimira

Nakon slabog prvog poluvremena Hrvatska se probudila u nastavku utakmice. Marco Pašalić je fenomenalno petom proigrao Stanišića koji je ostao sam na boku, a Budimir je sjajno reagirao i zabio za vodstvo. Gledatelji na Trgu euforično su proslavili gol.

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Slavlje na Trgu nakon gola Budimira VIDEO
Slavlje na Trgu nakon gola Budimira | Video: Luka Safundžić/24sata
24SATA U TORONTU

VIDEO Hrvatske navijače muče zakoni u Kanadi: 'Kradu ti pivo!' Ali naši 'Indijanci' su se snašli...

Na utakmicu Hrvatske i Paname u Torontu došli su i hrvatski navijači s indijanskim perjanicama koji su se zabavljali u jednom kafiću u blizini stadiona. Kanadski Hrvat Matej objasnio nam je kako je po kanadskom zakonu zabranjeno piti pivo i pušiti cigaretu na istom mjestu. Na terasama se pije, a pokraj njih je poseban prostor za pušenje. "I još ti ukradu pivo", dobacio je netko.

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Navijači u Torontu VIDEO
Navijači u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

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