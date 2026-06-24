USA REPORT 24SATA Dalić nije zadovoljan. Za utakmicu protiv Gane ponovno sprema rošade

24SATA U TORONTU

VIDEO Hrvatske navijače muče zakoni u Kanadi: 'Kradu ti pivo!' Ali naši 'Indijanci' su se snašli... Na utakmicu Hrvatske i Paname u Torontu došli su i hrvatski navijači s indijanskim perjanicama koji su se zabavljali u jednom kafiću u blizini stadiona. Kanadski Hrvat Matej objasnio nam je kako je po kanadskom zakonu zabranjeno piti pivo i pušiti cigaretu na istom mjestu. Na terasama se pije, a pokraj njih je poseban prostor za pušenje. "I još ti ukradu pivo", dobacio je netko.

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