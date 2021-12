Ovo je strašno! Ovo je nešto čemu sam se potajno nadao da bi se moglo dogoditi ove godine, a evo, dogodilo se već na prvoj utrci!

Govorio je to ushićeno Filip Zubčić nakon uspjeha karijere u slalomu i trećeg mjesta u Val d'Isereu.

Prvo je to slalomsko postolje nekog Hrvata još od Ivice Kostelića 2013. u Lenzerheideu.

- Znao sam da sam napredovao u slalomu i da mogu ostvariti najbolje rezultate, i to sam dokazao danas na jednoj od najtežih slalomskih staza - rekao je Zubčić, a prenosi HRT.

I u subotu je jako dobro vozio veleslalom, nakon prve vožnje imao je treće vrijeme, ali je izletio sa staze u drugoj.

- Jučer je prva vožnja bila odlična, odvojila smo se trojica, a ja sam kiksao u drugom laufu. Znao sam da treba riskirati od starta, nisam uspio, ali sam ostao jak u glavi, nije me to deprimiralo. Bio sam u glavi super, odmorio sam se i znao sam da je danas nova šansa i utrka - dodao je Zubčić.

Napokon je došao do postolja u slalomu, nakon što je prethodne dvije sezone završio kao treći u poretku za veleslalomaški globus.

- Prošle godine sam uvijek imao dobar prvi lauf pa bih drugi zeznuo, ušao bih treći, četvrti, peti...No, htio sam da se to promijeni. Danas sam bio šesti u prvom laufu, ali rekao sam si, da, ako uđem kao prvi, to može biti postolje i na kraju se to i dogodilo. Dvojica su kiksala poslije mene, to je slalom, ponekad je rulet - zaključio je Zubčić.

Iz Val d'Iserea odlazi bogatiji za 10.000 švicarskih franaka (72.000 kuna), kolika je nagrada za treće mjesto. Pobjednik Noel zaradio je 45.000 franaka, a drugi Jakobsen 20.000 franaka.