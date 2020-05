Uskoro i meč? Pogledajte kako se 'mlate' Hrgović i Wilder...

Filip Hrgović (27) je na ulasku u samu elitu teške kategorije. Ima 10 pobjeda u 10 borbi, a Deontay Wilder (34) je godinama u svome naručju imao titulu svjetskog prvaka po WBC verziji. Izgubio ju je u veljači od Tyson Furyja, ali uskoro bi mogli gledati njihov revanš.

Prije samo sedam godina, Hrgović je bio još u amaterskom boksu, a Wilder tek boksač u usponu. E tada je ovaj dvojac imao prvi okršaj. Naime, sudjelovali su na pripremnom kampu britanskog Boksača Davida Hayea koji se pripremao za borbu protiv Tysona Furyja, a Sky Sports je nakon sedam godina objavio njihov fantastični sparing.

Wilder & Hrgovic spar! 💥💪



Here’s some footage of @BronzeBomber sparring Croatian danger-man @Filip_Hrgovic. Could this be a matchup for the future? pic.twitter.com/iyXEoFOqlf