Dalić: Petković nije trebao pucati penal! Stariji se moraju poštovati, to ćemo riješiti...

Pokisli i razočarani, hrvatski reprezentativci su se nakon teškog poraza od Španjolske na otvaranju Eura vratili u svoju bazu Neuruppin gdje će vidati rane do sljedeće utakmice s Albanijom i pokušati detektirati glavne uzroke poraza.

Izbornik Zlatko Dalić bio je svjestan da pristup "vatrenih" nije bio dobar, Luku Modrića i Matea Kovačića izvadio je pola sata prije kraja utakmice kako bi ih odmorio za sljedeći susret, a jasno je i kako će biti određenih promjena u sastavu. Jutro je uvijek pametnije od večeri pa je izbornik, nakon prospavane noći, sabrao dojmove jučerašnjeg poraza na press konferenciji.

Kakva je bila noć, hoće li biti promjena protiv Albanije?

- Nije bilo lagano nakon visokog poraza, zasluženoga, to moramo priznati. Statistika je po posjedu na našoj strani, ali to je varljivo. Nimalo ugodno. Mi smo do sada imali lijepe situacije na velikim turnirima, moramo se znati nositi i s ovim situacijama, kako djelovati u ovoj situaciji. Danas ćemo napraviti analizu Albanije, našu analizu i igrat ćemo drugačije. Znamo da nam je to utakmica koja nam puno znači, moramo pobijediti. Tako se spremamo, vidjet ćemo o promjenama, ne mogu sada o detaljima. Mi moramo promijeniti neke stvari, pogotovo u pristupu i načinu igre, to nije bilo dobro. Zaslužen poraz, okrećemo se utakmicama pred nama, sve je u našim rukama, ne smijemo sad potonuti. Loš dan.

Neuruppin: Konferencija za medije izbornika Zlatka Dalića dan nakon poraza od Španjolske | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koliko nas je pobjeda protiv Portugala zavarala?

- Pričao sam kako je to samo trening utakmica koja ne znači puno. Nas čeka još teža utakmica. Jesu li to bile naše slabosti ili loš dan ili jako dobar suparnik? Mi smo loše krenuli, to je glavni razlog. Bili smo premalo agresivni, predaleko od igrača, spori i kasnili u duele prvih 15-ak minuta. Loš ulazak u utakmicu. Onda smo uspostavili kontrolu i posjed, pa primili gol iz neke situacije koja nije baš uobičajena za nas. Sva tri gola smo primili jeftino, prelagano, svaki šut nam je završio u golu. Nije nas zavarala ta pobjeda, svjesni smo što je bilo u Portugalu, to nam je dalo razloga za optimizam, ali jučer je puno toga izostalo.

Mijenjali ste Kovačića i Modrića...

- Mi smo bili svjesni kako ne uspijevamo preokrenuti rezultat, doći u neku povoljnu situaciju, pa smo se okrenuli utakmici protiv Albanije. Neke smo dečke trebali odmoriti. Nije bio razlog loša igra, već smo im htjeli dati šansu da se oporave za sljedeću utakmicu.

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Samo su tri dana do Albanije, ta utakmica je sad "biti ili ne biti". Osjećate li da igrači neće psihički potonuti?

- Moramo se resetirati, imamo iskusne igrače koji su prolazili takve stvari. Danas ćemo razgovarati, ne smijemo dopustiti pesimizam, nema mjesta tome. Moramo napraviti sve, sve je u našim rukama, i dalje u našoj kontroli. Moramo biti bolji, okrenuti se utakmicama koje su pred nama. Na meni je da to sve okrenem, ukažem na loše strane, ne smijemo se previše vraćati na Španjolsku, igrači su svjesni kako je to bilo loše.

Situacija kod penala Petkovića?

- To je situacija koju trebamo riješiti. Zna se da penale pucaju Kramarić i Modrić, a oni nisu bili u igri. Pravilo je da igrač na kojem je napravljen penal to ne radi, on nije trebao pucati penal. Postoji hijerarhija u reprezentaciji, neko pravilo da se poštuju stariji igrači. Nije trebao pucati penal, to ćemo mi riješiti. Nema mjesta egu. Protiv istog golmana je promašio penal u Ligi nacija, nema potrebe za tim. Perišić ili Majer su trebali pucati.

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Znamo koliko je Perišić bitan, koliko nam nedostaje dubina bez njega, je li spreman za Albaniju?

- To koliko je napravio truda, želje i energije da se vrati u reprezentaciju je čudo. To sve nama puno znači. Silno je napredovao, ali je li to za cijelu utakmicu, vidjet ćemo. Igrao je 35 minuta protiv Španjolske, vraćamo ga, vidjet ćemo sve s njim. Nije mu lagano, igrao je u klubu, pokušavao se vratiti, jako nam puno znači, ali nije u stanju kao prije ozljede. Svi želimo da bude na razini.

Kako ste zadovoljni igrom Budimira?

- Kad izgubiš 3-0, nisi bio dobar. Svi smo se trudili, ali nismo bili kompaktni, nismo bili blizu. I nitko nije dao maksimum, loša nam je bila kompozicija, nekonkurentna. Ne mogu razumjeti da tih 15-ak minuta sve bilo sporo. Nismo napravili faul pred 50 tisuća navijača, u velikoj mjeri to je zasluga Španjolaca, ali nismo bili pravi. Kao momčad nismo pokazali kvalitetu.

Kako vam je djelovala ta situacija prije promašenog penala Petkovića?

- Kad sam pogledao snimku, morao je zabiti gol. Da, igrač ga je malo izbacio iz koraka, pa je Bruno pao. Ali bio je prazan gol, trebao je sve napraviti da zabije gol. To je moj dojam. Golman se bacio, sve je bilo prazno, prazan gol, i da je napravio još taj dodatan napor, mogao je zabiti gol.

Berlin: Razočarani nogometaši Hrvatske nakon poraza od Španjolske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bilo je puno emocija uoči utakmice, jesu li one bile uteg na utakmici?

- Zahvalio bih se i ispričao navijačima na svemu jučer. Dovesti 100 tisuća navijača u Berlin je ponos. To je sjajno, žao mi je što smo ih razočarali, da nisu doživjeli bolju Hrvatsku, našu kvalitetniju utakmicu. Sjajno su krenuli s navijanjem, ali rezultat ih je razočarao, s te strane moje isprike svima njima. I onima koji nisu imali karte. Ali Hrvatska se uvijek voli, znam da nas neće ostaviti na cjedilu. Nije gotovo, glava gore. Cilj je prolazak grupe, idemo to ostvariti.

Hrvatska se nije uspjevala snaći protiv visokog presinga Španjolaca

- Stavili smo nisko tri vezna igrača, da prime loptu, da je iznesu. S dva bočna igrača koji mogu tako izaći, stopere koji znaju igrati, ali nismo to uspjevali. I što smo govorili, da iz prvog presinga pokušamo što prije izađemo. Najopasnija nam je bila situacija da nismo bili u problemu kad su oni imali posjed, već kad bismo mi izgubili loptu. Kad te ne ide izlazak na presing, onda se preskače igru, to su Španjolci radili u jednom periodu. Mi nismo imali rješenja na taj vioski presing, a trebali smo. Protiv Portugala smo to puno lakše radili. Moramo tu bolje regirati.