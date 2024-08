Jakirović: Protiv Qarabaga će biti moje najveće utakmice u karijeri! Ademi je upitan za igru

Nakon visoke pobjede nad Šibenikom u trećem kolu HNL-a, Dinamo se okrenuo prema prvoj europskoj utakmici koju će u utorak odigrati protiv Qarabaga od 21 sata. 'Modri' su u prve tri utakmice HNL-a ostvarili tri pobjede s gol razlikom 10-1, a hrvatskom prvaku se otvorio i nikad lakši put do Lige prvaka.

Pokretanje videa... 01:33 Dinamo - Šibenik | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Tim se povodom trener Dinama Sergej Jakirović obratio javnosti.

- Igramo protiv ozbiljne momčadi koja je dugo na okupu. Qarabagu je od prošle sezone otišao samo golman. Prošle su sezone držali Bayer Leverkusen u gostima, a u trećem pretkolu su poslali strašnu poruku sa sedam golova u gostima. Imaju jako puno dobrih igrača i puno automatizma u igri. Imaju i nekoliko jako dobrih individualaca koji će raditi razliku.

Kakvo je stanje s momčadi?

- Svi su zdravi osim kapetana Ademija, koji još osjeća posljedice od udarca protiv Šibenika. Danas ćemo napraviti još neke pregledate prije nego što ćemo odlučiti hoće li konkurirati za utakmicu.

Na presici ste sa Sandrom Kulenovićem. Znači li to da Dinamo igra protiv Qarabaga s dva napadača?

- Znao sam da ćete me to pitati! Uvijek isto... Kule voli biti u mojem društvu, dobri smo si. Kule je u rosteru za sutra, nismo još odlučili u kojem sustavu igramo.

Koja je najveća kvaliteta Qarabaga?

- Prema naprijed imaju baš jako dobre igrače. Tu su Benzia, Zoubira, Juninha u napadu...Romao je njihova verzija Mišića, organizira igru. Imaju jako dobar učinak, ostaje za vidjeti je li obrana njihova slabost. Tko ima prednosti, ima i mane... Neću puno otkrivati, ali mislim da ih možemo napasti s loptom.

Dinamo i Istra sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Možete li odlučiti utakmicu na Maksimiru?

- Ja bih volio kada bi ju odlučili, ali svjestan sam kako je ovo tek prvo poluvrijeme. U doigravanju za Ligu prvaka nema slabih i jačih klubova. To su sve prvaci svojih država, Qarabag je dobra i organizirana momčad.

Dinamo je i ranije igrao protiv azerbajdžanskih klubova na Maksimiru... Možda bi bilo pametno loviti što veću prednost na Maksimiru?

- Pa je, to je želja svih nas. Ali ne znam kolika bi ta pobjeda morala biti velika da bi bilo sigurni. Sjećamo se da smo u prošlosti znali imati i po dva gola razlike, pa bi izgubili s nekoliko razlike... Danas svi igraju nogomet, Qarabag je klub koji nema veze s Azerbajdžanom. Imaju možda šest ili sedam igrača koji su rođeni u Azerbajdžanu. Prvi cilj je otići s prednošću na uzvrat.

Qarabag je protiv Leverkusena izgubio u posljednjim minutama...

- Vidim i da je Leverkusen sad u Superkupu opet zabio u 88. minuti! Vrlo je jednostavno, igra se do kraja utakmice. Zatim sam rekao kako moramo biti koncentrirani 90 plus minuta. Kako smo znali zabijati u nadoknadi, tako smo i primali golove. Istina je da Dinamo ima pobjednički mentalitet, ali moramo biti maksimalno usredotočeni u fazi obrane.

Osijek i Dinamo sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jesu li pred vama najveće utakmice u trenerskoj karijeri?

- Ovo je sigurno najveća utakmica u mojoj karijeri. Stvarno bih volio da to ostvarimo, to je nekako maksimum u klupskom nogometu. Ovo je kao život, ali je gledam na ovo kao samo na sport. Ima života i nakon nogometa. Moj stožer i ja prošle sezone nismo u nijednom klonuli duhom s momčadi, to je najvažnije. Rekli smo kako je sve u našim nogama i na kraju smo slavili.

Petar Sučić na popisu...

- Sučić je došao u fokus nakon sjajne sezone. Nekako je normalno kako je Petar taj koji ga po fizičkim kapacitetima pokušava nadomjestiti. To će biti teško, ali Petar je veliki potencijal. Mi očekujemo kako će još više rasti, ne treba ništa posebno više raditi nego prošle sezone. On je skroman dečko i svojim radom je došao tu gdje je sada.

Kulenović: Želimo vratiti Ligu prvaka na Maksimiru

Zatim je na pitanja odgovorio Sandro Kulenović...

Vidiš li se kao strijelac protiv Qarabaga?

- Meni je drago da momčad izgleda dobro i zabija puno golova. Što se tiče mene, drago mi je i sretan sam zbog dobre forme. Na meni je da nastavim tako, koliko god minuta igrao. Želimo vratiti Ligu prvaka na Maksimir, dobro je raspoloženje u klubu, trebamo biti na još većoj razini nego u prva tri kola.

Protiv Šibenika ste odigrali sjajnu kombinaciju s Petkovićem. Imate li ih još.

- Ne bi bilo dobro ako bi odavao naše kombinacije! Puno vremena provodimo uvježbavajući prekide. To je važan aspekt modernog nogometa i posvećujemo mu puno vremena.

Zagreb: Prijateljska nogometna utakmica između GNK Dinamo i FK Vardar | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Što očekujete od vaših obrambenih zadataka protiv Qarabaga?

- Otkako je došao trener Jakirović težimo igrati visoki presing. To se vidi posljednjih mjeseci, stišćemo protivnika, to će biti cilj i sutra. Naravno, ponekad treba stati i odmoriti, ne možete stiskati 90 minuta... To će biti jako važno - zaključio je Kulenović.