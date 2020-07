Amerikanac \u0107e zamijeniti Gilberta Burnsa koji je zbog\u00a0pozitivnog testa na korona virus otkazao nastup na UFC 251 priredbi na Yas otoku u Abu Dhabiju 12. srpnja i borbu protiv Usmana, a kojeg je, zapravo, prema prvotnoj zamisli trebao izazvati upravo \"Gamebred\" Masvidal nakon \u0161to je u studenom u Madison Square Gardenu pobijedio Natea Diaza.\u00a0Me\u0111utim, nisu mu sve svidjeli UFC-ovi financijski uvjeti, pa se UFC okrenuo Burnsu.\u00a0

<p>Svega sedam dana prije zakazanog datuma <strong>Jorge Masvidal (35) </strong>pristao je postati izazivač i boriti se protiv <strong>Kamarua Usmana</strong> (33) za naslov prvaka velter kategorije!</p><p>Amerikanac će zamijeniti<strong> Gilberta Burnsa</strong> koji je zbog pozitivnog testa na korona virus otkazao nastup na UFC 251 priredbi na Yas otoku u Abu Dhabiju 12. srpnja i borbu protiv Usmana, a kojeg je, zapravo, prema prvotnoj zamisli trebao izazvati upravo "Gamebred" Masvidal nakon što je u studenom u Madison Square Gardenu pobijedio<strong> Natea Diaza. </strong>Međutim, nisu mu sve svidjeli UFC-ovi financijski uvjeti, pa se UFC okrenuo Burnsu. </p><p>- Ove vijesti su me uništile. Ne osjećam se dobro, no pobijedit ću ovu bitku - poručio je Burns.</p><p>UFC isprva nije htio tražiti zamjenu, već borbu odgoditi za neki drugi termin, no Masvidal je sada prihvatio uvjete i priliku.</p><p>- <strong>Jorge Masvidal </strong>protiv Usmana velika je stvar. Zadnji se put borio s <strong>Nateom</strong> <strong>Diazom </strong>za BMF pojas, a sada će se boriti za pravi naslov protiv frajera koji je tvrd kao orah - govorio je još u prosincu prvi čovjek UFC-<strong>a Dana White.</strong></p><p>Tada je Usman prvi put obranio titulu kada je u petoj rundi prekidom svladao<strong> Colbyja Covingtona</strong>. Suprotno svim očekivanjima u najavama i analizama, Usman i Covington priredili su vatreni okršaj i rat na nogama nakon kojeg je Nigerijac demolirao Amerikanca u posljednjoj minuti borbe i tako stavio točku na i velikog rivalstva.</p><p>U Abu Dhabiju tako će uz Usmana i Masvidala biti još dvije borbe za titulu. U bantam kategoriji borit će se Petr Yan i Jose Aldo, a za titulu perolake Alexander Volkanovski i Max Holloway.</p>