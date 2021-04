UFC 261 bio je... Malo je reći spektakularan!

Bila je to prva UFC-ova priredba pred publikom nakon više od godine dana pa su prisutni gledatelji u Jacksonvilleu na Floridi imali privilegiju gledati jedan od najboljih i najuzbudljivijih evenata ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s UFC-ovim Rakićem

U glavnoj borbi večeri prvak velter kategorije Kamaru Usman (19-1) teško je nokautirao izazivača Jorgea Masvidala (35-14) u drugoj rundi i tako stigao do najimpresivnije pobjede u karijeri. Upravo je Usman s trona skinuo Tyrona Woodleyja, koji se, eto, nikada nije oporavio od tog poraza pa je nakon osam godina napustio UFC.

Nigerijac je uvjerljivije ušao u borbu pa je prvu rundu osvojio u očima sudaca plasiravši nekoliko odličnih udaraca prije nego je srušio Masvidala u parter. Zatim je u drugoj rundi nevjerojatno tvrdim direktom pogodio Amerikanca i priči je bio kraj.

Usman je tako stigao do četvrte obrane titule zaredom i do 18. pobjede u nizu. S druge strane, Masvidal je doživio 14. poraz u karijeri s tim da je ovo bio tek drugi udarcima. Ostali su bili ili na bodove ili submissionom.

U sunaslovnoj borbi večeri Rose Namajunas (10-4) još je jednom priredila spektakl, šokirala svijet i osvojila titulu ženske slamka kategorije. 'Thug Rose' je nokautirala kinesko čudo Zhang Weili (21-2) već u prvoj rundi strahovito munjevitim lijevim high-kickom pa posao završila udarcima na tlu.

Za Amerikanku latvijskih korijena bio je ovo još jedan skalp nakon što je, sjetit ćemo se one dvije sjajne borbe, dva puta zaredom pobijedila do tada nedodirljivu i neporaženu Joannu Jedrzejczyk. Stigla je do druge pobjede u nizu, odnosno pete u zadnjih šest nastupa dok je ovo za Zhang bio tek drugi poraz u karijeri.

Pravi spektakl pružila je i Valentina Ševčenko (21-3) te još jednom pokazala zašto je jedna od najboljih borkinja koje su kročile u kavez. Dominantnom predstavom sredila je opasnu Jessicu Andrade (21-9), obranila pojas ženske muha kategorije i stigla do pete uzastopne pobjede.

Prvo je izdominirala uvodnu rundu tako što je nekoliko puta rušila Andrade u parter. Činilo se vrlo jednostavnim, kao da to Kirgistanka može odraditi kad joj se prohtije. A u istom ritmu nastavila je i drugu rundu.

Prilikom jednog rušenja uspjela je izboriti 'crucifix' poziciju iz koje je teškim laktovima otvorila lice Jessice Andrade. Krv je potekla, a Ševčenko je nastavila laktovima udarati protivnicu sve dok sudac nije odlučio da je dosta.

UFC 261 obilježila je i stravična ozljeda Chrisa Weidmana, koji je slomio nogu u borbi s Uriahom Hallom.

Pobjedu je ostvario i Anthony Smith koji je u prvoj rundi ozlijedio nogu svog suparnika Jimmyja Crutea. Mladi Australac u pauzi između prve i druge runde više nije mogao nastaviti.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Videe svih borbi možete pogledati OVDJE.

Rezultati glavnog programa UFC 261: