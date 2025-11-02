Uspavanim Osječanima čak niti injekcija zvana Sopić ne pomaže

Osječani i dalje spavaju zimski san. Ni nakon promjene trenera nisu se trgnuli niti zaigrali nogomet kakav se očekuje od igrača njihove kvalitete. Željko Sopić naslijedio je Simona Rožmana na klupi kako bi prodrmao momčad. Uz energiju koju Zagrepčanin donosi sam po sebi, u Upravi kluba s Drave odlučili su odigrati i na kartu toga da svaki novi trener barem u početku donosi rezultat. To se ovoga puta nije dogodilo, pa su se Osječani morali zadovoljiti bodom kod kuće protiv Varaždina.

