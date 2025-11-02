Obavijesti

Uspavanim Osječanima čak niti injekcija zvana Sopić ne pomaže

Piše Domagoj Vugrinović,
Uspavanim Osječanima čak niti injekcija zvana Sopić ne pomaže
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

OSIJEK - VARAŽDIN 0-0 Željko Sopić pred sobom ima težak zadatak probuditi igrače Osijeka. U četiri dana nije mogao puno napraviti, a ono što najviše zabrinjava navijače Slavonaca je ofenzivna nemoć

Osječani i dalje spavaju zimski san. Ni nakon promjene trenera nisu se trgnuli niti zaigrali nogomet kakav se očekuje od igrača njihove kvalitete. Željko Sopić naslijedio je Simona Rožmana na klupi kako bi prodrmao momčad. Uz energiju koju Zagrepčanin donosi sam po sebi, u Upravi kluba s Drave odlučili su odigrati i na kartu toga da svaki novi trener barem u početku donosi rezultat. To se ovoga puta nije dogodilo, pa su se Osječani morali zadovoljiti bodom kod kuće protiv Varaždina.

