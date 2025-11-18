Usred napete borbe za titulu F1 uvodi posebno pravilo u Katru

Vozači Formule 1 suočava se s novim strateškim izazovom na Velikoj nagradi Katra. Službeni dobavljač guma, Pirelli, uveo je posebno i strogo pravilo koje će značajno utjecati na tijek utrke. Naime, vozači će na jednom setu guma smjeti odvoziti najviše 25 krugova. Ova odluka nije donesena olako, već je rezultat detaljne analize podataka prikupljenih tijekom prošlogodišnje utrke, a cilj joj je osigurati maksimalnu sigurnost vozača na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru.

Odluka o ograničenju životnog vijeka guma proizlazi iz dubinske analize guma korištenih na VN Katra 2024. godine. Pirellijevi inženjeri otkrili su da su mnoge gume, a posebno prednja lijeva, dosegle kritičnu razinu istrošenosti. Staza Lusail poznata je po svojim brzim, dugim zavojima koji stvaraju ogromna bočna opterećenja i ekstremni toplinski stres na pneumatike.

Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Kombinacija visokih temperatura asfalta i konstantnog opterećenja dovodi gume do samih granica izdržljivosti. Analiza je pokazala da bi daljnje korištenje guma iznad preporučene granice moglo ugroziti njihovu strukturalnu cjelovitost, što predstavlja neprihvatljiv rizik u vrhunskom motorsportu. Stoga je, u suradnji s FIA-om, donesena odluka o uvođenju preventivne mjere kako bi se izbjegli potencijalni incidenti uzrokovani otkazivanjem guma.

Kako će novo pravilo funkcionirati u praksi?

Pravilo od 25 krugova primjenjivat će se kumulativno, što znači da će se zbrajati svi krugovi odvoženi na istom setu guma tijekom cijelog trkaćeg vikenda.

To uključuje slobodne treninge, kvalifikacije, sprint utrku te, naravno, glavnu nedjeljnu utrku. Važno je napomenuti da će se u ukupan broj ubrajati i krugovi odvoženi iza sigurnosnog automobila ili tijekom perioda virtualnog sigurnosnog automobila, što dodatno komplicira strateško planiranje za timove.

Foto: James Moy/PRESS ASSOCIATION

S obzirom na to da je Velika nagrada Katra duga 57 krugova, ovo pravilo automatski nameće obvezu od najmanje dva zaustavljanja u boksu za sve vozače. Time se eliminira mogućnost strategije s jednim zaustavljanjem, koju bi neki timovi možda pokušali izvesti kako bi stekli prednost. Svi će morati planirati dva ili više ulazaka u boks, što otvara vrata za dinamičnije i neizvjesnije utrke, gdje će preciznost i brzina mehaničara igrati još veću ulogu.

Najtvrđe komponente za najzahtjevniju stazu

Kako bi se dodatno suprotstavio ekstremnim uvjetima na stazi Lusail, Pirelli će za ovu utrku donijeti svoje tri najtvrđe smjese guma iz raspona za suhu stazu: C1, C2 i C3. Ove komponente dizajnirane su da pruže maksimalnu izdržljivost i otpornost na toplinsku degradaciju, što ih čini idealnim izborom za staze s visokim energetskim zahtjevima.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION

Iako tvrđe smjese nude manje prianjanja u usporedbi s mekšima, njihova dugotrajnost ključna je za sigurno odvijanje utrke pod novim pravilima. Zanimljivo je da je slična mjera opreza, iako s drugačijim uzrokom, već viđena na ovoj stazi 2023. godine. Tada je problem bio u agresivnim rubnicima koji su uzrokovali mikro-oštećenja na bočnim stranama guma, što je također rezultiralo nametanjem ograničenja krugova.