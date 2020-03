Utah izgubio od Toronta, Babo se uklopio u loš šuterski susret

Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović nije imao svoju večer u ponedjeljak, on je u 92-101 domaćem porazu Utah Jazza protiv aktualnih NBA prvaka Toronto Raptorsa postigao tek pet koševa (šut za dva 1-4, trica 1-4) uz jedan skok i dvije asistencije za 24 minute provedene na parketu.

Bogdanović se uklopio u lošu šutersku večer gotovo čitavog sastava Jazza koji je susret okončao sa samo 39.8 posto šuta iz igre (33-83), a igrači startne postave među kojima je i Bogdanović imali su još porazniji postotak od samo 33.3 posto (17-51). Ipak, i bez obzira na to Utah je 5:48 minuta prije kraja dvoboja imao prednost 87-85, no Toronto je dvoboj okončao serijom 16-5 kojom je stigao do četvrte uzastopne pobjede na turneji po Zapadu. Raptorsi su tako niz od pet uzastopnih gostovanja zaključili omjerom 4-1 te uvjerljivo drže drugo mjesto na Istoku s omjerom 46-18, na vrhu su Milwaukee Bucksi sa 53-12, dok su treći Boston Celticsi sa 42-21.

Foto: Russell Isabella/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Goste iz Kanade do nove su pobjede predvodili Serge Ibaka sa 27 ubačaja i 13 skokova i Pascal Siakam sa 27 poena, 11 skokova i osam asistencija. Jedini raspoložen kod Utaha bio je Joe Ingles koji je ušavši s klupe ubacio 20 koševa uz šut 8-12.

Utah je ovim porazom u kombinaciji sa 109-95 domaćom pobjedom Denver Nuggetsa protiv Milwaukee povećao zaostatak za Denverom u borbi za prvo mjesto u skupini Nortwest na dvije utakmice. Nuggetsi su vodeći u toj skupini sa 43-21, a Jazz je drugi sa 41-23. Ta dva sastava drže treće i četvrto mjesto na Zapadu, iza vodećeg dvojca iz Los Angelesa, Lakersa koji su na 49-13 i Clippersa koji su na 43-20.

Foto: Ron Chenoy/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nuggetsi su u Denveru nanijeli treći uzastopni poraz Bucksima koji su drugu utakmicu zaredom bili bez Giannisa Antetokounmpa koji je prošloga tjedna ozlijedio koljeno u dvoboju protiv Lakersa. Iako bez svog najboljeg igrača, Bucksi su pružili dobar otpor te je tri minute prije kraja bilo samo 96-91 za Nuggetse, no tada je Nikola Jokić pogodio tricu koja je prelomila utakmicu. Najefikasniji kod domaćih bili su Jamal Murray sa 21 ubačajem i Paul Millsap sa 20 pogodaka i 10 skokova, dok je strijelce gostiju predvodio Kyle Korver sa 23 poena.

Foto: Brad Mills/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U jedinoj preostaloj utakmici igranoj u ponedjeljak Atlanta Hawksi su na svom terenu svladali Charlotte Hornetse sa 143-138 nakon dva produžetka. Trae Young sa 31 košem i 16 asistencija te John Collins sa 28 ubačaja i 11 skokova bili su najbolji kod domaćih, dok gostima nije bilo dovoljno 40 poena Terryja Roziera i 27 pogodaka uz 10 asistencija Devonte Grahama.

(fh)

Rezultati: