Roberto Rosetti, \u0161ef svih Uefini sudaca, vjeruje da \u0107e serija dati navija\u010dima alternativni pogled na suce utakmica.

- Va\u017eno je komunicirati s ljudima, pokazati \u0161to suci rade. I oni su ljudi, trude se dati sve od sebe, zaista su profesionalni, stvarno su ozbiljni i po\u0161teni ljudi - tvrdi Rosetti.

Prva epizoda dokumentarnog serijala usredoto\u010dena je na sezonu 2018./2019. Lige prvaka u kojoj je VAR imao \"vatreni debi\" i kako su se s novom tehnologijom upoznavali najbolji europski suci.\u00a0

Prva intervencija nove tehnologija kori\u0161tena je u utakmici osmine finala Lige prvaka kada su snage odmjerili Real Madrid i Ajax. To\u010dnije, zbog nedozvoljenog gola Ajaxa. Golman madridskog kluba nespretno je reagirao na jedan udarac i lopta je ponovno zavr\u0161ila u nogama Nizozemaca koji iz drugog poku\u0161aja \u0161alju loptu u mre\u017eu. Gol je priznat. Ili nije? Tad se igra\u010di jo\u0161 nisu navikli na VAR pa su se naivno poveselili prije nego \u0161to je donesena kona\u010dna odluka.\u00a0

Jedan od igra\u010da Ajaxa dotaknuo je golmana Reala i suci iz VAR sobe su signalizirali glavnom sucu da bi trebalo provjeriti regularnost, a on se nakon pregleda snimke i sam uvjerio u to.\u00a0Gol je poni\u0161ten, no Ajax je na kraju ipak pro\u0161ao u polufinale pa su tu odluku vjerojatno vrlo brzo zaboravili.

Prva epizoda ve\u0107inom pokriva nizozemskog suca Bjorna Kuipersa, koji je \u010dak i Messiju objasnio da ne trpi nikakve \"gluposti\" pa makar i od ponajboljeg igra\u010da na svijetu.

U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka izme\u0111u Barcelone i Liverpoola doma\u0107i su vodili 3-0, a Messi se valjao po travnjaku kako bi ukrao koju minutu, a Kuipers se na njega po\u010deo derati:

- Messi! Za\u0161to? Hajde! Poka\u017ei im malo po\u0161tovanja - vikao je Kuipers i pokazivao na logo \"respect\" na svojoj uniformi.

Zbog nedostatka po\u0161tovanja ili ne\u010deg drugog ne znamo, ali svima je poznato\u00a0\u00a0kako je zavr\u0161ila uzvratna utakmica...

Jo\u0161 impresivnije, Kuipers kasnije otkriva da je \u0161epao 86 minuta te utakmice zbog ozljede mi\u0161i\u0107a.

Osim nizozemskog suca prikazan je i slovenski ekspert Damir Skomina i njegova vrlo zahtjeva situacija koja je odlu\u010divala putnika u \u010detvrtfinale u utakmici PSG-a i Manchester Uniteda.

Podsjetimo, PSG-ov brani\u010d Kimpembe dirao je rukom loptu u kaznenom prostoru i tako omogu\u0107io gostima iz Manchestera da golom iz penala u produ\u017eetku pro\u0111u dalje pa je tako iskusni sudac Skomina pozvan da pregleda spornu situaciju. Oko jadnog Slovenca u tom su se trenutku okupili treneri i i stru\u010dni sto\u017eeri na \u0161to je slovenski sudac skoro \"puknuo\":

- Molim vas, moram biti sam.

Naposljetku je dodijelio po\u0161teni penal za goste iz Manchestera koji su golom Marcusa Rashforda pro\u0161li dalje.

\u00a0

\u00a0

\u00a0

