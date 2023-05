Utrka za naslov je otvorena: PPD Zagreb izgubio od Nexea!

Sesvete su prije nekoliko dana senzacionalno izbacile Nexe iz Kupa i lišile nas najvećeg hrvatskog derbija na festivalu rukometa u Poreču na završnici Kupa, no to nije pokolebalo Našičane koji su bacili rukavicu izazova prvaku PPD-u. Čeka nas dramatična i neizvjesna borba za naslov.

Nexe je u krcatoj dvorani OŠ Kralja Tomislava u Našicama srušio PPD Zagreb 26-23 i bodovno se izjednačio na vrhu ljestvice s devet pobjeda i jednim porazom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U posljednjih nekoliko godina ova dva kluba izgradila su rivalstvo. Utakmice su uvijek pune netrpeljivosti, drame i tenzija, no ovaj put je to bila jednosmjerna utakmica od samog početka. Našičani su silovito krenuli na krilima svojih bučnih navijača, već u prvom dijelu imali su i plus sedam. Održavali su prednost do sredine drugog dijela kada se počela topiti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zagrebaši su zaigrali bolje, ušli su u seriju golova, ali nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti i uvesti dramu u susret. Nexe je mirno privelo susret kraju za veliku pobjedu kojom su se vratili u igru za naslov prvaka.

Prvak će biti klub koji prvi skupi šest bodova u međusobnim dvobojima, a zasad oba imaju po dva boda. Sljedeći susret igra se sljedeću subotu od 20 sati u zagrebačkoj Kutiji šibica.

