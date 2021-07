Samo 19 sekundi prije kraja, Britanka Lauren Williams imala je 21-15 protiv naše Matee Jelić. Britanci su već slavili zlato, mislili su da je to nemoguće stići, no nikada nemojte otpisivati Hrvate. Najbolji su kada je najteže.

Jelić je na kraju bila ta koja je slavila zlato! U gotovo filmskom raspletu uspjela je nadoknaditi zaostatak i s nekoliko fenomenalnih udaraca povela je 25-22. Bilo je to neizvjesnih nekoliko sekundi do kraja, no kada je sirena označila kraj, Matea Jelić trčala je u krug, a pred nju se bacio njezin trener Ivan Tomas. Bila je to završnica za pamćenje.

Jelić nam je donijela prvo zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju, prvo zlato u taekwondou te drugu medalju ukupno na ovim Igrama. S jedne strane radost i veselje, a s druge - šok i nevjerica.

Britanka Williams bila je uvjerena da je zlato njezino, no izmaknulo joj je za dlaku. Nakon početne frustracije, ipak se pomirila sa srebrom. Medalja je ipak medalja.

- Srebro nije dovoljno. Imala sam ju. Trebala sam izdržati još samo deset sekundi, ali sam sve prosula. Napravila sam grešku i sad mi je teško. Ipak, dala sam sve od sebe i ponosna sam na to kako sam predstavljala svoju zemlju. Imala sam ju, ali srebro nije tako loše - rekla je Williams za BBC.

Fantastičan meč vrijedan olimpijskog finala očarao je i Britance. Očekivali su zlatnu medalju, ali oduševila ih je naša Matea.

- Totalna ludnica. Hrvatska borkinja Matea Jelić uzela je zlato u senzacionalnom preokretu protiv naše predstavnice - piše BBC.

Očaran je bio i dvostruki olimpijski pobjednik Lutalo Muhammad.

- Vjerujte mi, sekunda u taekwondou traje cijelu vječnost. Zbog toga je ovaj sport toliko lud i dinamičan. Čak i ja koji sam cijeli život u ovom sportu moram reći kako je ovo bila najbolja moguća reklama za taekwondo. Ne smijete trepnuti jer možete nešto propustiti -rekao je on.