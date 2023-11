Utučeni dinamovci: To nema veze sa zaleđem! Dokad više ovako što se tiče suđenja?

Sandro Kulenović trebao je biti Dinamov junak. Zabio je za 1-1 u 94. minuti protiv Viktorije Plzen, uzeo je loptu i pohitao na centar, s nadom da njegova momčad može do pobjede, ali nekoliko minuta kasnije razočarao ga je grčki sudac Siridopoulos koji je poništio gol zbog zaleđa. Prije toga je poništio i penal.

Pokretanje videa ... Trening Stojkovića i Kačavende | Video: 24sata/Video

Dinamo je u dramatičnoj utakmici uz nekoliko spornih situacija izgubio od Viktorije Plzen (1-0) u 4. kolu Konferencijske lige. Utučeni su igrači bili nakon novog poraza.

- Dobro smo ušli, oni su preuzeli dominaciju u prvom dijelu, ali do penala nisu imali priliku. Bila je čvrsta utakmica dva suparnika. u drugom dijelu smo se nametnuli, nismo stvorili šanse, ali vidjelo se da želimo gol. Upali smo u kolotečinu iz koje se samo sami moramo izvaditi. Svira se penal, ne gleda se situacija na Baturini koja je vjerojatno trebala biti penal. Što se tiče tog gola, pogledali smo u svlačionici i to nema veze sa zaleđem. Ne znam dokad više ovako što se tiče suđenja, neke stvari se trebaju promijeniti. Ne treba šutjeti - rekao je razočarani Kulenović za MaxSport.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo se opet mučio i teško dolazio do šansi.

- Viktoria je poznatija po tome što imaju visoke i čvrste igrače, čvrsti su iza, teško se stvaraju prilike. Neopravdano su nam poništili gol, ostaje žal što nismo osvojili bod.

Unatoč tri poraza u nizu, Dinamo i dalje ima sve u svojim rukama. Ako slavi protiv Astane i Ballkanija, izborit će europsko proljeće.

- Odigrali su 0-0, što je dobro za nas. Sve je u našim rukama, idemo izboriti taj prolaz.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamovci su potonuli nakon teškog poraza, a razočaranog lica se pred kamerama pojavio i mladi veznjak Petar Sučić koji je zaigrao u drugom dijelu.

- Čestitam dečkima na dobroj predstavi, što se nismo predavali do samog kraja. Zaslužili smo puno više od ove utakmice. Imamo penal za 1-1, kojeg smo bili spremni izvesti, to se gleda dvije minute i na kraju poništi penal, a bio je faul na Baturini kojeg nije gledao. Nastavili smo igrati, stiskali smo ih i na kraju zabijemo, uspijemo se vratiti. Što da kažem, otišli smo na centar, da krenemo po drugi gol, a onda je tri minute sudac gledao VAR i na kraju poništio gol. Gledali smo u svlačionici, po nama je to čista linija i gol je morao biti priznat - rekao je Sučić pa nastavio:

- Normalno da smo nervozni, profesionalci smo, mi smo nogometaši Dinama. Moramo ići na pobjedu u svakoj utakmici. Ako ne možeš pobijediti, bolje izvuci neriješeno i to nam je ovaj put isto uskraćeno.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Još dvije utakmice su preostale.

- Sve je na nama, ovisimo sami o sebi, potrudit ćemo se da pobijedimo i idemo dalje. Prije svega slijedi nam ogled protiv Rijeke i mora nam biti fokus na sto posto.