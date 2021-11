Legendarni nogometaš Hakan Sukur (50) u karijeri je zaradio milijune i milijune eura, a danas u SAD-u radi u restoranu i vozi Uber. Ne, on nije prokockao, popio, spiskao novac na gluposti, njegov je grijeh bio što je ušao u politiku, točnije što se usudio suprotstaviti turskom predsjedniku Tayyipu Erdoganu.

- Moja situacija je veoma teška. Uzeli su mi sve, gotovo sve što sam imao i što sam investirao u Turskoj. Zamolio me (Erdogan, op. a.) da uđem u njegovu stranku jer će tako osvojiti više glasova, a zatim me je pretvorio u državnog neprijatelja, samo zato što nisam dijelio iste ideje kao on - rekao je Sukur za SportWeek pa nastavio:

- Sve su mi uzeli. Obitelj su mi protjerali, oca uhitili. Nažalost, svi koji su podigli glas u Turskoj i koji su tražili demokraciju sada plaćaju cijenu. Za turske nogometaše je dobro da igraju izvan zemlje jer ne moraju zauzimati strane. Poručujem im da se ne bune jer će završiti kao ja. Neće nikad više imati priliku da se vrate u Tursku jer režim sve kontrolira.

Za pomoć se obratio nekadašnjim suigračima i prijateljima iz Italije koje je upoznao igrajući za Inter, Parmu i Torino.

- Ako je netko dovoljno hrabar da mi pruži šansu u talijanskom nogometu, to bi mi puno značilo - poručio je legendarni napadač Galatasaraya i turske reprezentacije u čijem je dresu zabio najbrži gol u povijesti Mundijala.