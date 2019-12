Uvedi Firmina da spasi stvar: Liverpool u 91. zabio za finale Liverpool je u 74. minuti mogao do nove prednosti, no Divock Origi je promašio nemoguće. Kada se već činilo kako ćemo gledati produžetke, Liverpool je stigao do pobjede, a junak je bio Firmino koji je ušao u igru samo pet minuta ranije