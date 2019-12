Klopp je naučio lekciju: Nemaš akreditaciju? Nema doručka!

Biti službena osoba na nekom događaju nosi sa sobom i jednu važnu odgovornost. Akreditacija! Taj "ukras" nije samo za praviti se ili biti važan, već i vrlo važan ako hoćete - doručkovati.

Barem je tu lekciju u utorak ujutro u Dohi naučio Jurgen Klopp.

Ni činjenica da je trener europskog prvaka nije "zavela" stražara koji je u hotelu u kojemu je Liverpool odsjeo tijekom Svjetskog klupskog prvenstva rekao Nijemcu - stop. Nema u restoran.

- Pokazao sam mu značku Liverpoola i samo me pogledao te rekao: "Akreditacija". Odgovorio sam mu: "U redu, oprostite". Hotel je velik, ali otišao sam do svoje sobe kako bih uzeo akreditaciju. Ja sam pogriješio, ne on - rekao je Klopp i potom nešto vrlo točno.

- Mislimo da smo uvijek u centru pozornosti, ali nismo i postoje dijelovi svijeta gdje su stvari važnije od nogometa.

Pa, izgleda da je i Katar jedan od njih. Makar za tri godine vjerojatno neće biti...