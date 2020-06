Tudor: Neki zbog sitnih interesa navijaju da se sve ovo sruši...

Nakon Gorice slijede nam tri velike Dinamo, Osijek i Rijeka, gdje će se odlučiti sve. Ja sam uvjeren da će biti kikseva i s druge strane, i tko manje kiksa, taj će na koncu i profitirati, kaže trener Hajduka

<p>Trener Hajduka <strong>Igor Tudor</strong> uoči puta u Veliku Goricu ima dosta problema oko sastava momčadi. Od ranije su mu ozlijeđeni Stefan Simić, Stanko Jurić, Nihad Mujakić i Jairo, protiv Slaven Belupa se ozbiljnije ozlijedio i <strong>Hamza Barry</strong>, za koga je sezona gotova, a kartone su zaradili <strong>Mijo Caktaš</strong> i Kristian Dimitrov.</p><p>Nakon što zbroji sve izostanke jasno je kako će Tudor u susret s Goricom (utorak, 21.05) ući s 'dječjim vrtićem' pojačanim sa svega nekoliko iskusnijih prvotimaca, no bodovi mu trebaju...</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Igor Tudor pred novinarima</b></p><p>- Sedam iskusnih igrača nam nedostaje, to je jedna iznimno neobična situacija, u kratkom roku se dogodilo puno težih ozljeda i kartona... Velika je brojka, za mene i za igrače pravi izazov, za sve koji će ući protiv tvrde i neugodne Gorice ohrabrene pobjedom nad Rijekom. Tri dana je od zadnje utakmice, rekao sam svima, a mogu i ponoviti, sve se može gledati s dvije strane, i kao poteškoća, i kao izazov.... Ja ovo gledam kao da je izazov, da se pokaže kvaliteta.</p><p><strong>Vaš pomoćnik Jurica Vučko poprilično je zaintrigirao svojom objavom na društvenoj mreži: 'Nikad veći motiv u svom životu nismo imali jer lako šta se boriš̌ protiv naših sportskih suparnika, to je normalno, nego protiv domaćih... To boli, a u biti motivira. Idemo do kraja, najlipši osjećaj, dati sve od sebe, za djetinjstvo i pripadnost. Nećete tako lako. Podrška igračima!'. Što je mislio ovim postom?</strong></p><p>- On je moj prijatelj i suradnik..., ali prvi put za ovo čujem. Ne želim vam davati senzacionalističke naslove, ali to je činjenica, uvijek ovdje ima određeni broj ljudi koji zbog svojih sitnih interesa navijaju da se ovo sruši. To se vidi po tekstovima analitičara i sportskih stručnjaka, vidi se tko je kritičar koji kaže što ne valja, ali daje neku nadu, i nekoga tko uporno nešto ruši, radi analizu samo onoga što ne valja... Ako se ne varam, Vučko je to napisao zbog jednoga svoga poznanika, trenera golmana u Stobreču...</p><p><strong>Kako ohrabriti mladu momčad protiv Gorice koja je iskusna, tvrda, agresivna, sve ono što mladoj momčadi ne odgovara?</strong></p><p>- Ja sam već jučer pripremio igrače jer vjerujem da je to stvar unutarnje pripreme. Radim na tome, s tog aspekta želje, volje, žestine, personalityja... da im se približimo u tom segmentu, a onda ćemo pokušati nekim svojim trčanjem i nogometom napraviti razliku. Bit će interesantno...</p><p><strong>Hajduk nikako nije uspijevao dobiti Goricu, a onda ste je vi deklasirali 6-0 u prvom dijelu sezone. Kojem ste Hajduku bliže danas, onom od prošle sezone, ili ovom koji je deklasirao protivnika?</strong></p><p>- Ni jednom ni drugom, sada je gore novi trener, mi igramo u gostima i bez sedam standardnih igrača... Nema veze s jednim ni drugim, ovo će biti treća priča. Što je tu je, rekao sam igračima da treba naći izazov, da imaju 18-19 godina, imaju teren, balun, pa neka budu brži, bolji, kvalitetniji, ako im to nije motiv... Pet kola je do kraja, borimo se za nešto interesantno, ja sam isto znatiželjan da vidim kako će to izgledati...</p><p><strong>Zadnji je tjedan u europskom ritmu, slijede vam tri važne utakmice u normalnom ritmu... Je li vrijeme za standardizaciju momčadi?</strong></p><p>- Sve su važnije utakmice što ih je manje. Ova je baš vrlo neobična s obzirom na izostanke, ja isto za ovu utakmicu radim posebnu vrstu pripreme, a onda slijede tri 'velike': Dinamo, Osijek i Rijeka, gdje će se odlučiti sve. Ja sam uvjeren da će biti kikseva i s druge strane, i tko manje kiksa, taj će profitirati. Dobro je da će biti veća pauza između utakmica, da se igrači pripreme....</p><p><strong>Tko bi vam se mogao vratiti do kraja sezone?</strong></p><p>- Jairo protiv Osijeka, možda i Stanko Jurić, Hamza je teže ozlijeđen, mjeseci pauze su u pitanju, ostali isto teško...</p><p><strong>S obzirom na izostanke važnih igrača na važnim pozicija, hoćete li mijenjati i sustav?</strong></p><p>- Vidjet ćemo, i ta ja opcija realna. Ali čak je i Simić, koji se dizao u zadnje vrijeme i bio je u opciji za igru se ozlijedio i nema ga...</p><p><strong>Tri boda iz Gorice bi imala jako veliku težinu?</strong></p><p>- Uf, uf... Super...</p>