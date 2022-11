Uvjerljiv poraz Murse i Mladosti

Odbojkaši zagrebačke Mladosti poraženi su od belgijskog Maaseika s 0-3 (23-25, 16-25, 23-25) u prvoj utakmici šesnaestine finala Kupa CEV, u zagrebačkom Domu odbojke "Bojan Stranić".

Početkom prvog i drugog seta domaća momčad je krenula bez dovoljno energije, što je rezultiralo zaostatkom. U prvom setu se Mladost oporavila i nakon lošeg početka veći dio seta bila ravnopravna. No, presudila je serija od tri poena Belgijaca kojom su od 19-19 došli do vodstva 22-19 i tu prednost zadržali do kraja.

U drugom setu su gosti poveli 8-1, a onda došli i do ogromnih 24-9. "Mladostaši" su uspjeli spasiti čak sedam set-lopti, ali zaostatak je bio prevelik za preokret.

U trećem setu je Mladost veći dio vremena provela u vodstvu, ali su gosti opet bili precizniji i koncentriraniji u završnici za konačnih 25-23 i pobjedu u tri seta.

- Očekivao sam da ćemo dobiti ovu utakmicu jer smo se spremali dobro za njih posljednjih pet dana. U prvom smo setu lošije ušli u meč, a tek u trećem kako treba. Razlog je u nekoj našoj lošijoj energiji koju smo neočekivano imali, bili smo preneozbiljni, nismo bili dovoljno koncentrirani. Očekivao sam da ću igrati, no nisam potpuno zadovoljan, jer znam da mogu bolje. I probat ću u Belgiji, ako budem imao prilike, dati veći obol i bolje odigrati - rekao je mladi korektor Mladosti Gabrijel Cvanciger.

- Možemo se mi s njima nositi u uzvratu, nisu oni vanzemaljci. Šteta prvog seta, to smo propustili osvojiti i zato je odmah stigla kazna u drugom. No, prvi i treći set daju nam nadu da s njima možemo ravnopravno igrati u gostima. Još ništa nije gotovo - konstatirao je kapetan Mladosti Ivan Zeljković.

Uzvrat u Belgiji na rasporedu je za tjedan dana, a u njemu Mladost pobjedom u tri ili četiri seta može izboriti "zlatni set", koji bi u tom slučaju odlučivao o plasmanu u osminu finala.

Isto vrijedi i za osječku Mursu koja je ravnopravna na svom terenu protiv Čeških Budejovica bila tek u trećem setu. Česi su slavili 25-17, 25-15, 25-23.

