Hrvatski as dominira u Sofiji: Žena je najveći kritičar, a više od naše odbojke pratim NBA

Hrvatski odbojkaški reprezentativac i novi igrač kluba CSKA Sofije, Ivan Mihalj (31), već na samom početku nove sezone počeo je nizati uspjehe i isticati se dobrom igrom u najtrofejnijem klubu u Bugarskoj. Na utakmici protiv Dobrudža, koja je završila rezultatom 3-0 za CSKA, Ivan je ugrabio čak 11 poena, sedam u napadu i četiri u bloku te je nakon meča proglašen MVP-om.

- Osjećam se odlično, ovo je dobar početak prvenstva i cilj nam je zadržati to na visokom nivou. Srebrni tanjurić (MVP nagrada) nakon tekme me oduševio - kaže nam Ivan Mihalj, koji je prošle sezone igrao u Grčkoj, točnije u Ateni u klubu A.O.P. Kifissia. Razlika između klubova, ali i destinacije kao mjesta stanovanja, kaže, dosta se osjeti.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Atena je grad koji živi 0/24. Živjeti u takvom gradu prošlu sezonu bilo je nešto posebno. I Sofija je prekrasan grad, no nismo ga još uspjeli istražiti. Što se tiče klubova, CSKA je najtrofejniji klub Bugarske s velikom tradicijom. Zadnjih par godina prešli su iz vojnog u privatni klub. Sve je izvršno posloženo i organizirano, a vodstvo kluba ga želi, korak po korak, vratiti u dane 'stare slave'. Za sada sam jako zadovoljan s klubom, svi su me dobro prihvatili od prvog dana da se više ni ne osjećam kao da sam stranac tu. Mislim da je ovo početak nečeg jako lijepog i pozitivnog u mojoj karijeri.

Foto: Instagram

Mihalja u inozemnoj karijeri već nekoliko godina prate i podržavaju supruga Kristina (33) i kći Ella (4). S njima uz sebe, kaže, osjeća olakšanje.

- Obitelj je najvažnija stvar. Bez njih dvije bilo bi jako teško. Supruga mi je najveći kritičar, a kći najvjernija navijačica, tako da je to dobitna kombinacija. Svaku moju domaću utakmicu su u prvom redu, a pokušavaju ići i na bliže gostujuće utakmice. Kći Ella navikla je na dobivanje mojih medalja pa me nakon svake utakmice pita hoće li sad dobiti 'ogrlicu' - kaže nam kroz smijeh odbojkaški reprezentativac.

Foto: Instagram





Ivan igra na poziciji srednjeg blokera, 'srednjaka', visok je 211 centimetar, ovo mu je 13. klub u 15 godina dugoj karijeri, koja je započela 2008. u klubu 'HAOK Mladost' u Zagrebu. Od Doma odbojke do Sofije puno toga se promijenilo, Mihalj je 'izrastao' u vrhunskog igrača, a omiljeni klub, kaže nam, ne može izdvojiti.

- Svaki od klubova u kojima sam igrao ostao mi je u sjećanju na poseban način. Jesu li to rezultati, treneri, suigrači, atmosfera, liga, svaki je imao nešto svoje.





Ivan je u odbojkašku reprezentaciju prvi put pozvan 2008., kada je imao samo 18 godina, a u sastavu ove godine bio je najstariji igrač u ekipi. Pitali smo ga kako se slaže s mlađim generacijama nakon što su njegovi suigrači, s kojima je u reprezentaciji 'odrastao' otišli u mirovinu?

- Moram priznati da mi je to nekako brzo došlo, haha. Svi se već dugo poznajemo i postali smo prije svega prijatelji, a samim tim poštujemo jedni druge i super se slažemo, tako da se razlika u godinama ne primijeti. Ipak, u novom klubu CSKA u Sofiji situacija je drukčija, tu sam u sredini po godinama, ni najmlađi ni najstariji - priča Mihalj.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL





Karijera najboljeg hrvatskog 'srednjaka' trenutno je u usponu, godine igranja u profesionalnim odbojkaškim klubovima tek su pred njim. Sa suprugom Kristinom već razgovara o opcijama školovanja kćeri Elle jer će ono biti itekako bitno ako ostanu u inozemstvu.

- Imamo još godinu dana da o tome razmišljamo. Njoj je ovo šesta država u kojoj živi, a nema još ni punih pet godina. Ella se vrlo brzo prilagodi okolini u kojoj je, a engleski već sad odlično priča. Vidimo je u nekoj međunarodnoj školi svakako.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL





A prati li odbojku u Hrvatskoj?

- Ove godine odbojka je malo više zastupljena u hrvatskim medijima što je jako važno. Podržavam naše igrače, naravno, no više pratim NBA u Americi. Jedva sam dočekao da krenu utakmice - kaže Mihalj.

Sustav natjecanja u Bugarskoj ove godine otkako je došao hrvatski reprezentativac malo je izmijenjen. Prvih osam ekipa u prvenstvu ide u doigravanje, pa je cilj njemu i klubu da budu što bolje rangirani u regularnom dijelu kako bi u doigravanju dobili slabijeg protivnika na početku i tako sebi otvorili put prema prva četiri mjesta.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL





- Zanimljivo je da se utakmice u Bugarskoj prenose na televiziji te da zbog toga mi nemamo fiksne termine i dane kojima igramo. Sve to biraju televizije, može biti bilo kada, od ponedjeljka do nedjelje. Treninge onda slažemo ovisno o tome kada je na redu utakmica, no u 90 posto slučajeva treniramo dva puta dnevno, ujutro i popodne - govori nam na kraju razgovora Ivan, a mi smo mu poželjeli svu sreću u daljnjoj karijeri.

