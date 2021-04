Marko Erceg dobio je danas novi mandati te ostaje predsjednik Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske. Erceg je na Skupštini održanoj u splitskom hotelu Zagreb dobio ukupno 216 glasova, 38 glasova bilo je protiv, dok je njih 8 ostalo suzdržano. Ono što je u cijeloj priči najintrigantnije je da je protiv izbora Ercega bio Hajduk, čiji je Erceg bio kandidat u prošlim izborima, a bio je i član Nadzornog odbora Hajduka. Stav Hajduka na početku Skupštine obrazložio je predsjednik Lukša Jakobušić:

- Ne želim vam soliti pamet i govoriti kome ćete dati svoj glas jer vas smatram moralnim i čestitim ljudima. No želim da čujete i glas Hajduka. Kad sam stupio na funkciju predsjednika kluba tražio sam zajedništvo, a u HNS-u sam kazao da ćemo mi svoj put u tražiti kroz naš županijski savez. Marku sam rekao da nema našu potporu, ali je on išao okolo po klubovima i skupljao potpise, govoreći kako ima potporu Hajduka. Od prvoga dana sam mu kazao da nema našu potporu i da mi želimo novu energiju i nove ljude. I što je on napravio? Umjesto Skupštine u srpnju on ju je sazvao u travnju i skupljao potpise kao da predstavlja Hajduka – kazao je Jakobušić.

No njegove riječi očito nisu imale previše učinka kod Skupštinara, što je vidljivo i po ishodu glasovanja. Uz napomenu kako prvoligaš Hajduk ima 32 glasa, drugoligaši imaju po 16 glasova, trećeligaši po 8..., na koncu su samo Hajduk, Vinjani i Mosor Žrnovnica bili protiv Ercega, dok je Sloga iz Mravinaca bila suzdržana.

- Marko je pogriješio a Hajduk je spavao, stoga ćemo mi biti suzdržani – kazao je predsjednik Sloge Zdravko Perko, referirajući se na činjenicu da Hajduk nije ni istakao svog kandidata.

Je li Marko Erceg iskoristio priliku i iznenadio novo vodstvo Hajduka? Očito jest. Dok su se oni bavili spašavanjem kluba i borbom za bodove, vjerujući kako će Skupština biti održana u srpnju, on je išao okolo, agitirao i skupljao potporu tkzv. malih sredina. Što će biti dalje, to ćemo tek vidjeti, ovo je prva runda koju je Erceg dobio nokautom, no kako god okrenuli, Skupština NSŽSD bez potpore Hajduka nema praktično nikakvu snagu. A da Ercegova posla nisu čista, svjedoči i prvi potez, a to je izmjena Statuta, prema kojoj se ubuduće Izvanredna Skupština ne može sazvati s 1/3 potpisa, nego će za to trebati 2/3 potpisa ili odluka Izvršnog odbora. Time su manevarske mogućnosti Hajduka za sazivanjem Skupštine i predlaganjem svog kandidata svedene na minimum.

- Nemate potrebe za ovim, malo vam je ovo previše prozirno, ovo vam ne treba, idete u krajnost – žučno je reagirao Jakobušić te dodao kako su oni klubovi koji su dali svoj glas Ercegu, glasali protiv Hajduka. Očito je da Hajduk ne namjerava surađivati sa Ercegom i novim sazivom NSŽSD, što bi u budućnosti moglo biti loše i za jednu i za drugu stranu.