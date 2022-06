Uz rame najvećima na svijetu! Livaja je zvijer u popularnoj Fifi

Prvenstva su završila, a EA Sports je objavio sve momčadi sezone (Team of the Season - TOTS) u svojoj popularnoj nogometnoj simulaciji Fifi 22. Hrvati su i ove godine bili prilično uspješni, no jedna kartica posebno je razveselila navijače Hajduka!

Naravno, čekala se ta kartica Marka Livaje. S nestrpljenjem se iščekivalo vidjeti koliku ocjenu će dobiti, kao i kakve će mu atribute Fifa dodijeliti. A kada je stigla... Oduševila je sve hajdukovce te hrvatske igrače popularne videoigre.

Zvijezda Splićana i najbolji strijelac Prve HNL sezonu je završio s 28 pogodaka čime si je priskrbio laskavo mjesto u momčadi sezone ostatka svijeta (Rest of the World TOTS). Evo tko je sve još tu uz Livaju.

Napadač Hajduka dobio je ukupnu ocjenu 92 što je za dva poena više od prošlogodišnje kartice Mislava Oršića. Oršić je u Fifi 21 također zaslužio karticu TOTS-a, no imao je ukupnu ocjenu 90. Prethodne godine u Fifi 20 imao je ocjenu čak 95 što je, u kategoriji aktivnih igrača iz HNL-a, ipak najveća ocjena do sada.

EA Sports je tako Livaji dodijelio brzinu od čak 97, udarci su mu na 95 dok je u kategoriji dodavanja dobio ocjenu 85. No, zato je dribling na mjestu i Fifa ga cijeni na 95 dok su fizički atributi na 93. Valja spomenuti i kako je do sada najskuplja Livajina kartica bila oko 150 tisuća FUT Coinsa. Zaista sjajna kartica najboljeg strijelca HNL-a na koju može biti ponosan.

Osim Livaje, svoja mjesta u momčadima sezone zasluženo su dobili Luka Modrić u La Ligi (kartica ocjene 97), Marcelo Brozović u Serie A (kartica ocjene 94) dok je Joško Gvardiol zaslužio karticu ocjene 91 kao najbolji mladi igrač Bundeslige.

