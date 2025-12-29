Obavijesti

GODIŠNJICA NESREĆE

Užasna prognoza: 'Nikad više nećemo vidjeti Schumachera'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

Bivši šef operacija u Red Bullu, Richard Hopkins, dao je jako tužnu prognozu. Obitelj i dalje taji kakvo je stvarno stanje legendarnog vozača.i. Danas je točno 12 godina od teške nesreće

Danas je dvanaest godina od tragične skijaške nesreće koja je zauvijek promijenila život Michaela Schumachera. Legenda Formule 1 od tog kobnog 29. prosinca 2013. nije viđena u javnosti, a njegova obitelj podigla je neprobojni zid privatnosti kako bi zaštitila njegovu čast i dostojanstvo. Informacije dolaze na kapaljku, uglavnom od rijetkih prijatelja kojima je dopušten posjet, a njihove riječi, iako šture, oslikavaju tužnu stvarnost sedmerostrukog svjetskog prvaka.

Pokretanje videa...

Iscurile informacije o liječenju Michaela Schumachera: Tijekom terapije vozili ga u Mercedesu?! 01:01
Iscurile informacije o liječenju Michaela Schumachera: Tijekom terapije vozili ga u Mercedesu?! | Video: 24sata Video

Nakon što je na skijanju u francuskom resortu Meribel pao i glavom udario o stijenu, Schumacher je helikopterom prebačen u bolnicu gdje je mjesecima bio u medicinski induciranoj komi. Od 2014. godine nalazi se na kućnoj njezi u obiteljskom domu na Ženevskom jezeru, gdje o njemu brine veliki medicinski tim. Izvještaji govore da je riječ o čak petnaestak ljudi koji mu pružaju skrb dvadeset četiri sata dnevno.

Rijetki prijatelji koji ga posjećuju, poput bivšeg vozača Gerharda Bergera, poštuju zavjet šutnje. Bivši šef operacija u Red Bullu, Richard Hopkins, koji je bio dobar sa Schumacherom, nedavno je dao pesimističnu prognozu.

- Mislim da Michaela više nećemo vidjeti. Osjećam se pomalo neugodno govoreći o njegovom stanju zbog tajnosti  koju obitelj, iz opravdanih razloga, želi zadržati - rekao je Hopkins, a prenijela Marca.

"Prema nagađanjima raznih liječnika tijekom godina, Michael možda ima ograničenu svijest i prepoznaje one koji su mu bliski, pa čak je i gledao utrke F1 u svojim ranim godinama s Jeanom Todtom, ali opće stanje je da od strašne nesreće ne može govoriti ni hodati. 'Ovo nije Michael kojeg smo poznavali', rekao je tada bivši predsjednik FIA-e", navela je Marca u tekstu.

OSTALO

