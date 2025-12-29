Užasna prognoza: 'Nikad više nećemo vidjeti Schumachera'

Danas je dvanaest godina od tragične skijaške nesreće koja je zauvijek promijenila život Michaela Schumachera. Legenda Formule 1 od tog kobnog 29. prosinca 2013. nije viđena u javnosti, a njegova obitelj podigla je neprobojni zid privatnosti kako bi zaštitila njegovu čast i dostojanstvo. Informacije dolaze na kapaljku, uglavnom od rijetkih prijatelja kojima je dopušten posjet, a njihove riječi, iako šture, oslikavaju tužnu stvarnost sedmerostrukog svjetskog prvaka.

Nakon što je na skijanju u francuskom resortu Meribel pao i glavom udario o stijenu, Schumacher je helikopterom prebačen u bolnicu gdje je mjesecima bio u medicinski induciranoj komi. Od 2014. godine nalazi se na kućnoj njezi u obiteljskom domu na Ženevskom jezeru, gdje o njemu brine veliki medicinski tim. Izvještaji govore da je riječ o čak petnaestak ljudi koji mu pružaju skrb dvadeset četiri sata dnevno.

Rijetki prijatelji koji ga posjećuju, poput bivšeg vozača Gerharda Bergera, poštuju zavjet šutnje. Bivši šef operacija u Red Bullu, Richard Hopkins, koji je bio dobar sa Schumacherom, nedavno je dao pesimističnu prognozu.

- Mislim da Michaela više nećemo vidjeti. Osjećam se pomalo neugodno govoreći o njegovom stanju zbog tajnosti koju obitelj, iz opravdanih razloga, želi zadržati - rekao je Hopkins, a prenijela Marca.

"Prema nagađanjima raznih liječnika tijekom godina, Michael možda ima ograničenu svijest i prepoznaje one koji su mu bliski, pa čak je i gledao utrke F1 u svojim ranim godinama s Jeanom Todtom, ali opće stanje je da od strašne nesreće ne može govoriti ni hodati. 'Ovo nije Michael kojeg smo poznavali', rekao je tada bivši predsjednik FIA-e", navela je Marca u tekstu.