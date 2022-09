Aco: Četvorici sam ponudio da budu izbornici, svi su me odbili! A njega ne mogu baciti i spržiti

Stojko Vranković dao je ostavku u zrakoplovu na povratku iz Berlina, Damir Mulaomerović još ranije, odmah nakon poraza od Finske u osmini finala Eurobasketa. Stručni savjet još je prije EP-a rasformiran, kako bi se uklonile sve prepreke za naturaliziranje Jaleena Smitha.

Hrvatska je košarka nakon još jednog velikog natjecanja bez iskoraka ostala gotovo obezglavljena. A za pet tjedana očekuje je nastavak pretkvalifikacija za EP 2025. Suparnici su hit Eurobasketa Poljska i Austrija, naši su otvorili skupinu s dvije pobjede, ali sad više neće biti NBA igrača.

U takvoj situaciji vrućeg se krumpira primio Aleksandar Petrović (63), HKS ga je imenovao sportskim direktorom, a Aco je odlučio stati pred javnost i objasniti plan spasa hrvatske košarke.

Jurica Golemac javno je rekao da je odbio Acin poziv da bude izbornik...

- Prošli utorak kontaktirao sam četiri najbolje opcije za mjesto izbornika Hrvatske. Bilo mi je bitno da ih dobijem u istom vremenskom periodu i uspjelo mi je to. Igor Miličić je vruća roba, ima važeći ugovor do kraja 2023., uz želju da ga produže do 2024. S druge strane, Dario Gjergja je napravio sjajan posao s Belgijom, jedini srušio Španjolsku. Ali u sjajnoj je poziciji da izbori Svjetsko prvenstvo. Nismo u situaciji pijanog milijardera da ćemo razbiti ugovor s pola milijuna eura. To su stvari koje su realne. Ali da ne bi bilo šumova u eteru išao sam razjasniti situaciju. U ovom trenutku nemoguće je da njih računati - objasnio je sportski direktor HKS-a.

- Nazvao sam praktički istovremeno mog dragog sugrađanina Nevena Spahiju i ponudio mu hoće li kratkoročno, dugoročno, biraj, kako god. Nažalost, on ima druge planove i realizirat će ih uskoro. Ostao je na kraju Golemac, bio sam kod njega u Ljubljani. Vidio sam zainteresiranost, ali u ovom trenutku kao trener koji skuplja iskustvo i u najboljim je godinama ne može raditi dva projekta. Nemoguće je bilo pronaći rješenje ovog trenutka.

- Uzeo sam time-out do 10. listopada kad ću imati jasniju situaciju što i kako dalje, ići u trajnu potragu ili privremena rješenja. Moram prelomiti u razgovorima s vodećim ljudima HKS-a kojim putem krenuti. Imam naznaka kvalitetnog, vrhunskog rješenja ako govorimo o lipnju. E sad, moram donijeti prijedlog. Ispratiti ova dva prozora i onda po završetku dobiti čovjeka koji bi sljedećih pet godina biti izbornik ili nastaviti tražiti čovjeka, ali uzimam time-out, najkasnije do 10. listopada imat ćete odluku kojim putem predlažem da se krene. Gdje više naginjem? Apsolutno sam za to da se pronađe za duži niz godina perfektno rješenje. Previše smo trenera spržili. Sad kad imamo vremena moramo postaviti stvari na pravi način. Možda ću predložiti kratkoročno rješenje, a da konačno rješenje po sve nas bude po završetku sezone.

- Nisam u situaciji da sam sebe predlažem. U ovom trenutku ne razmišljam o tome, ali vidjet ćemo. Poslao sam jednom treneru, neću ga spominjati, ponudio sam takav vid suradnje. Ali logično je da gleda dugoročno i kaže da je problematično jer može nestati s košarkaške mape. Situacija je izvjesna, a jeste li vi za kvalitetno konačno rješenje ili partikularno? Biste li konačno, kvalitetno rješenje na pet godina i dovesti hrvatsku košarku u mirne vode ili donositi odluku naprečac.

- Ivan Rudež? Ne mogu u ovom trenutku čovjeka baciti u to i spržiti ga. Nemam nikakvih problema komunicirati, neće tu biti zakulisnih radnji. Poslat ću 10.10. preko HKS-a prijedlog u kojem smjeru vidim situaciju dalje, a upravni odbor na čelu s predsjednikom odlučit će kako dalje.

Hoće li izbornik biti profesionalac?

- Nadamo se da će biti, ali moramo vidjeti. Možda će prozori biti koordinirani pa će postojati veća mogućnost da ne budu profesionalci, očekujem promjene kroz iduće ljeto - rekao je Joke Vranković, glavni tajnik HKS-a.

- Nemam problema s tim da izbornik radi u klubu. Pa vi nemate dvije godine praktički posla preko godine. Ako je on vezan za klub, ja nisam, mogu umjesto njega napraviti sve. Stavio sam 24 imena po kriterijima koje sam govorio s vremenskim aspektom od tri godine. Na Europskom prvenstvu 2025. bit ćemo kompetentni. Matković, Prkačin, Branković, Rudan, Drežnjak, Bender, Ivšić, Buljan... Stavimo ih u kontekst tri godine. Imamo dobar materijal. Čini se da smo dodirnuli dno, ali kad sam pogledao popis... Neću kriti, interes nam je riješiti u studenom, prvi smo i u kvalifikacijama. To je dobar cilj za ovu reprezentaciju.

Govorio je o idućim utakmicama pretkvalifikacija za EP.

- To što je Poljska organizator Eurobasketa Hrvatskoj ništa ne pomaže. Hrvatska treba biti prva u skupini. Ako bude druga, to joj ne znači ništa jer mora ići u dodatne kvalifikacije. Mora se sve koncentrirati da dobijemo Poljsku i Austriju i da kroz taj prozor napravimo dvije stvari, da se direktno plasiramo u kvalifikacije i da za radno ljeto 2024. dobijemo mogućnost igranja predolimpijskog turnira za Igre u Parizu. Puno više nego što smo u startu očekivali sad vrijede ovi prozori. To govore koliko će biti ozbiljna situacija u studenom.

- Imamo tri godine da se vratimo u korito prepoznatljivosti, a to je kroz sljedeće korake. Defenzivna prepoznatljivost, Hrvatska to mora imati. Sve reprezentacije koje su se branile kroz duboko zoniranje bile su osuđene na propast. Ako mi to ne profiliramo, branjenje picka na kvalitetan način, nećemo se uspjeti vratiti na kompetitivan rezultat. Od toga trebamo početi - nastavio je.

- Prošlo je vrijeme igranja jedan na pet poput dinosaura. Sve reprezentacije igraju s dvojicom, trojicom, prebacuju loptu. Sve reprezentacije koje su imale megazvijezde NBA-a zbog taktičkih postavki udarile su u zid.

- Ovaj period će trajati pet, šest godina, bez euforije i depresije. Nakon osam, devet mjeseci želim odabrati hrvatske trenere koji će biti u fokusu u budućnosti. Dozvolit ću si da budem s tim trenerima na treningu, da razgovaram s njima, da im osiguram ljetne lige kao nagradu za kvalitetan rad i mogućnost napretka.

- Želim u svakoj kategoriji, od 12 do 16 godina, želim napraviti listu broj jedan, broj dva, broj tri koji su najbolji i ponuditi tim trenerima da vode reprezentaciju. Tko radi s U-14 i radi kvalitetan posao, on treba voditi reprezentaciju. Tu se izuzima U-20, to su seniori i to treba moderirati jedan od trojice, četvorice trenera koji su kandidati za budućeg izbornika - rekao je Petrović i dodao:

- Mi trebamo učiti od boljih. Do kraja 2023. godine želim imati knjigu o hrvatskoj školi košarce gdje bismo pomogli trenerima što trebaju raditi s klincima do 12, do 14 godina i postavili vertikalu. To se vidi po Španjolskoj, svi igraju isto po izborniku i struci. Tu bi bile i vježbe, treninzi i koji segmenti u kojoj kategoriji. Ne možemo 14-godišnjake opteretiti pick igrom, važno je raditi na tehnici, a dodatno će dobivati u sljedećem uzrastu.

Tu će mu, rekao je, pomoći Neven Spahija i Ivan Rudež.

- Strašno je bitno pripremiti radna ljeta. U startu sam mislio napraviti isto što je Stojko privatnim aranžmanima osigurao hrvatskoj reprezentaciji da bude na Ljetnoj ligi. Ali shvatio sam da je puno bolje napraviti bazni kamp 10 dana, potom otići na noge reprezentacijama koje su se plasirale na SP. One su svjetski vrh, a mi ćemo im poslati mailove da smo spremni odigrati četiri, pet utakmica da vidimo gdje smo u ljeto 2023. - dodao je.

Putovat će po Hrvatskoj i Europi gledati hrvatske talente i postojeće reprezentativce. O Smithu će, kaže, razgovarati s njegovim klubom Albom, kao i Hezonjinim Real Madridom kako bi mogli biti na utakmici protiv Poljske u studenom.

