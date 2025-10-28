UŽIVO Atalanta - Milan: Modrić protiv Jurića i Pašalića! Hrvati u početnim postavama momčadi

NAJAVA

U devetom kolu Serie A gledat ćemo još jedan dvoboj Hrvata. Atalanta, koju vodi Ivan Jurić, a za koju igra Mario Pašalić, dočekuje u Bergamu Milan predvođen Lukom Modrićem. Rossoneri su u posljednjem kolu kiksali kod kuće protiv davljenika Pise. U toj je utakmici Modrić asistirao i bio najbolji igrač na terenu, no neočekivanim remijem Milan je izgubio korak s Napolijem koji ih je svrgnuo s prvoga mjesta s bodom više na ljestvici.

Atalanta je u nevjerojatnom nizu remija. U posljednje četiri utakmice nema pobjedu, ali ni poraz. Sve je započelo početkom listopada kada je remizirala s Comom, a nakon toga je utakmica s Lazijom završila bez pogodaka. U Ligi prvaka Atalanta je kiksala protiv Slavije Prag jer nije uspjela zabiti gol, a ovoga vikenda bod joj je uzeo i Cremonese.

Pritisak na Jurića sve je veći, a navijači sa sjevera Italije sve su nezadovoljniji hrvatskim trenerom. Ipak, Jurić se još uvijek ne nalazi u situaciji u kojoj je posljednjih tjedana bio Igor Tudor prije nego što mu je Juventus uručio otkaz. Jurić i dalje slovi kao najbolji kandidat da naslijedi Gian Piera Gasperinija koji je godinama bio njegov mentor.

Što se tiče Milana, momčad je poharala ozljeda. Protiv Pise je u posljednjem kolu Massimiliano Allegri na klupi imao samo sedam igrača, od čega su dvojica bili vratari. Ni protiv Atalante neće moći računati na najboljeg strijelca Christiana Pulišića, a nema ni Adriena Rabiota, dok su upitni Ruben Loftus-Cheek, Pervis Estupiñan i Christopher Nkunku koji se ozlijedio upravo protiv Pise nakon što je ušao u igru.

Susret u Bergamu počinje u 20.45, a prijenos je uživo na Areni Sport 1.