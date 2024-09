Pogledajte golove u Münchenu: Goropadni Bayern zabio je tri pa ga šokirali Petković i Ogiwara!

Neobična situacija zbila se u 16. minuti utakmice Bayerna i Dinama na Allianz Areni nakon kojega su domaćini poveli. Iako je Serge Gnabry isprva proslavio gol, njega su u VAR zbog zaleđa opravdano poništili u VAR sobi Španjolac Ricardo de Burgos i Poljak Tomasz Kwiatkowski, sugerirali to glavnome sucu Juanu Martínezu Munueri. No to nije bio kraj mukama za Dinamo jer je Bayern dobio penal.

Naime, nekoliko sekundi ranije Pierre Gabriel po nogama je udario Aleksandra Pavlovića i Martínez Munuera zbog toga je dosudio penal. Njega je pak realizirao Harry Kane, poslao Ivana Nevistića u jednu, a loptu u drugu stranu. Taj je gol otključao "modre" koji su do kraja prvog poluvremena zabili još dvaput.

Jamal Musiala u 33. minuti nakon ubačaja s lijeve strane krasno je spustio loptu do Raphaela Guerreire koji je opalio s 20-ak metara i pogodio u gornji desni kut, a Nevistić se nije ni bacio za tom loptom. Digao je zastavicu drugi pomoćnik Miguel Martínez, inače brat glavnog suca, označujući novo zaleđe, ali VAR je ispravio njegovu pogrešku.

Pet minuta poslije primili su "modri" gol glavom nakon ubačaja s lijeve strane Joshue Kimmicha, naklonio se Michael Olise (22), Francuz koji je ljetos stigao iz Crystal Palacea za 53 milijuna eura, i zabio u debiju u Ligi prvaka. Opet je Nevistić ostao ukopan.

Na poluvremenu je Ulreich zamijenio ozlijeđenog Neuera, a Luka Stojković ušao umjesto Marka Roga. Na terenu je bio neki novi Dinamo koji se napokon riješio straha i respekta i zabio dva komada u tri minute! Prvo je u 50. minuti Bruno Petković dan nakon 30. rođendana pospremio ubačaj Marka Pjace, a onda je Takuya Ogiwara izbjegao ofsajd zamku i kulerski pospremio proigravanje Josipa Mišića!

Na krilima tog gola Dinamo je senzacionalno mogao do izjednačenja već u 52. minuti kad se Pjaca našao slobodan na desnoj strani šesnaesterca, ali efektno mu je rukom udarac iskosa skinuo Ulreich.