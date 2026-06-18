UŽIVO BiH - Švicarska: Edin Džeko kreće od 1. minute u vrhu napada. Pogledajte sastave...

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Bosna i Hercegovina se vratila na Mundijal nakon 12 godina, prošavši kroz doigravanje na penale protiv Walesa i Italije. I 'zmajevi' su na prvenstvo stigli u dobroj formi, neporaženi su u posljednjih osam utakmica. Niz neporaženosti su nastavili remijem (1-1) protiv Kanade u prvom susretu.

S druge strane Švicarska je veliki favorit u skupini. Ona se šesti put zaredom kvalificirala na SP i tako se svrstala među rijetke europske reprezentacije koje su ostvarile takav kontinuitet (uz Francusku, Njemačku, Englesku, Španjolsku i Portugal). Ipak, Švicarska nikada nije pobijedila u utakmici nokaut faze SP-a, što je i dalje najveći izazov za generaciju Murata Yakina (51) i njegove igrače.

No, Mundijal za njih nije dobro počeo jer su remizirali (1-1) s autsajderom Katarom. Protiv BiH traže prvu pobjedu.