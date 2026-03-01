UŽIVO Cremonese - Milan 0-0: Maestro Modrić u gradu violine

Nakon bolnog udarca u utrci za naslov prvaka prošlog tjedna, Milan mora pronaći odgovor i pobjedu na gostovanju kod posrnulog Cremonesea. Utakmica na stadionu Giovanni Zini od 12.30 (Arenasport 1) ključna je za obje momčadi, a u prvom sastavu "rossonera" od prve minute je hrvatski maestro Luka Modrić. Momčad Massimiliana Allegrija u ovaj susret ulazi nakon šokantnog poraza od Parme 1-0 na San Siru, čime je prekinula niz od 24 prvenstvene utakmice bez poraza. Gradski rival Inter sada joj bježi velikih 13 bodova i snovi o Scudettu polako blijede.

Pobjeda je stoga imperativ kako bi zadržali drugu poziciju i mirno dočekali gradski derbi koji slijedi. Ovaj dvoboj donosi i zanimljiv statistički podatak. Na suprotnim stranama dva su najstarija strijelca u Serie A ove sezone: Milanov 40-godišnji Modrić i godinu dana mlađi napadač Cremonesea, Jamie Vardy.

Milan je značajno oslabljen neigranjem Rubena Loftus-Cheeka, koji je pretrpio tešku ozljedu lica protiv Parme i bit će izvan terena nekoliko tjedana, kao i braniča Mattea Gabbije. S druge strane, u napad se vraća udarni dvojac Christian Pulišić i Rafael Leão. Cremonese, klub iz grada s poznatom tradicijom izrade violine, bez pobjede je u posljednjih 12 utakmica.