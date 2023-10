Dalić: Nema alibija. Ako sutra ne napravimo korak ka Euru, imat ćemo velikih problema!

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom nakon poraza od Turske slijedi utakmica u kojoj ne smije izgubiti, a gdje joj pobjeda širom otvara vrata plasmana na Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Protivnik "vatrenih" je Wales protiv kojega nisu izgubili u sedam utakmica (četiri pobjede i tri remija) i koji im je zagorčao život na otvaranju kvalifikacija u Splitu (1-1).

Utakmicu su najavili izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić.

Kovačić: I oni i mi moramo pobijediti

- Naravno da smo bili razočarani rezulatom protiv Turske, pogotovo zbog naših navijača u Osijeku. U nogometu se ponekad dogode stvari koje ne želiš, ali srećom, imamo priliku za ispravak i moramo pokazati bolje lice - rekao je Kovačić.

Koliko je opasan Wales?

- Wales je uvijek vrlo opasan, pogotovo jer mora pobijediti, a moramo i mi, želimo se što prije vratiti na pobjedničke staze. Vidjeli smo u Splitu da su neugodni, primili smo gol u zadnjoj minuti. Moramo biti pravi i ući u utakmicu čvrsto i agresivno.

Je li vam sad teže igrati nego u nekim prošlim ciklusima?

- Nije teže, od Hrvatske se uvijek očekuje dobar nogomet i rezultati. Dosad smo bili dobri u kvalifikacijama, od samih sebe očekujemo pobjede i da smo dobri. Nekad se dogodi da izgubiš. Imamo priliku pokazati pravo lice i odigrati dobro.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Što ste si konkretno zamjerili?

- Krenuli smo dosta loše i nismo bili pravi i agresivni u duelu. Sve je krenulo loše i bili smo neefikasni prema naprijed. Nije bilo dobro, imamo sutra važnu utakmicu da popravimo dojam i pokažemo pravo lice.

Koliko će ova utakmica biti slična onoj prije četiri godine u Walesu?

- Očekujem sličnu, borbenu utakmicu, ako ne uđeš čvrsto oni te kazne. Igraju na duge lopte, publika je i za njih, oni idu na sve ili ništa. Teška je utakmica, ali imali smo ih puno teških, jedva čekamo sutra istrčati, odjenuti hrvatski dres i pokazati pravo lice.

Dalić: Dvije i pol godine jurimo 100 na sat

Kako se vratiti nakon poraza od Turske?

- Najvažnije je da je sve u našim rukama, svjesni smo da je utakmica bila loša. Iznenadilo je i vas, bili smo loši i zaslužili poraz. Ne smijemo to ponoviti, pogotovo ne prvo poluvrijeme. Ako to ponovimo, imat ćemo velikih problema. Respektiramo protivnika, igrali smo u Splitu 1-1 i u Cardiffu. Sutra će biti borbena utakmica, velika bitka, agresija s njihove strane, moramo znati odgovoriti na to.

Koliko će biti promjena?

- Ne, razmišljamo što napraviti. Bruno Petković je ostao doma. Njegova želja je jedno, ali spremnost i mogućnost je drugo. Odlučili smo da se sprema i liječi za ono što slijedi kasnije. Ostali smo na Musi i Belji, oba klasična centarfora, drugačije nego što smo igrali u zadnje vrijeme, s lažnom devetkom. Nemamo puno izbora, vidjet ćemo hoćemo li mijenjati u zadnjem redu, nadam se da ćemo napraviti najbolje.

Kakve su ambicije Hrvatske na Euru?

- Najvažnije je da se kvalificiramo, to je naš prvi korak. To je naš fokus, o tome razmišljamo. Bili smo u finalu SP-a i u polufinalu, naša je ambicija uvijek velika i želimo nešto napraviti. Ne bih htio ići tako daleko, razmišljamo kako se plasirati i osvojiti dovoljan broj bodova pa ćemo vidjeti što će biti dalje.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Možemo li nakon kritika očekivati pravo lice?

- Nebitno je, kritike ili ne. Svjesni smo da se moramo skupiti. Nakon dvije i pol godine što jurimo 100 na sat, mora doći neka situacija, nemoguće je da imamo stalno vrhunske rezultate. Poklopilo se puno toga, neću alibi koga nije bilo, jednostavno Hrvatska nije bila dobra, dugo nismo tako loši bili. Izgubili smo i zbog sebe moramo odigrati dobru utakmicu da zaboravimo što je bilo. Bit će teško, želimo napraviti korak prema Euru. Ako ga napravimo, super, a ako ne, imat ćemo velikih problema.

Koliko znači izostanak Ivana Perišića?

- Velika šteta. Izgubili smo Perišića koji je jedan od naših najboljih igrača. Kad bi bilo teško i kad bismo se mučili, on bi imao svoj dan i rješavao utakmice. Jako je teško, naučili smo da je on uvijek zdrav i spreman, nikad nije izostajao. Očekujem ga vrlo brzo, a to je šest mjeseci. Očekujemo ostvariti plasman na Euro pa da nam se priključi, vjerujem u to. Profesionalac je i radnik i očekujem da će se spremiti. Fali nam i izgubili smo najvažnijeg igrača.

Kako se osjeća Livaković nakon pogreške u Osijeku i gdje su Velšani najopasniji?

- Livi ima punu podršku svih nas, do gola je bio najbolji naš igrač, obranio tri situacije. Dogodi se greška, to je normalno, ne vjerujem da će to utjecati na njega, ima dovoljno iskustva. Spremni smo na duge lopte, primili smo u Splitu gol iz auta u završnici, znamo da je to opasnost, pogotovo s desne strane. Moramo što manje raditi prekide, kad počnu ubacivanja i skok igra, sve je moguće. To moramo izbjeći.

Što ćete sutra zahtijevati od igrača?

- Da ispravimo agresiju koja je u prvom poluvremenu u Osijeku bila jako loša. Stajali smo daleko od igrača, nismo bili kompaktni u bloku. Raširili smo se, stajali preduboko i nismo napravili ništa. Popravili smo to u drugom poluvremenu, ali nije bilo dovoljno. Bili smo razvučeni, preduboki i preširoki. Trčali smo u prazno, svatko za sebe. Istrčali smo više od protivnika, ali nismo bili učinkoviti.