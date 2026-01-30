Utakmica u Herningu počinje u 20.30, a u izravnom prijenosu možete je gledati na programu RTL-a 2
UŽIVO Danska - Island: Potpuno izjednačena utakmica za finale, Hrvatska čeka poraženog
Gidsel opet preuzima odgovornost i pogađa, a s druge strane odgovorio je najraspoloženiji danas kod Islanđana Thorkelsson. Nakon dva promašena sedmerac, Danci su promjenili trećeg izvođača što je urodilo plodom i Hansen je zabio za 14-13.
Danci su promašili sedmerac, a to je iskoristio Thorkelsson i vratio Island u vodstvo. No bilo je kratko vijeka. S dva brza gola Danci su se vratili u prednost, a potom je ponovno Thorkelsson izjednačio, 12-12.
Niz bez gola kod Islanda prekinuo je Thorkelsson, a onda je na drugoj strani Gidsel proigrao na crtu i Danci su se vratili u vodstvo. Preko brzog centra Kristjansson je vratio u egal, 10-10 je.
Šest minuta Island je bez gola, ali ne briljiraju niti Danci. Hallgrimskon na svaku obranu Nielsena odgovara istom mjerom. Ipak Pytlick je s dva vezana gola doveo Dance prvi put u vodstvo.
Vraćaju se Danci. Prvo je Niselsen obranio sedmerac, a onda je na drugoj strani odgovorio Hallgrimsson. Ipak vratili su utakmicu iz odbijanca u potpuni egal. Islanđani su potom izborili još jedan sedmerac, ali i to je obranio Nielsen.