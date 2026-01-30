Hrvatski navijači u lovu na ulaznice za rukometno polufinale! EHF politika prodaje razljutila fanove, karte planule, a naši ostali bez ulaza. Ipak, naši će imati veliku podršku u Herningu
UŽIVO Herning se priprema na rapsodiju hrvatskih navijača
Dok se naši rukometaši pripremaju za borbu za medalje u danskom Herningu, tisuće hrvatskih navijača pokušava doći do ulaznice za polufinale. U velikom broju podržali su naše reprezentativce u Malmöu na putu do polufinala, ali nažalost, neće svi moći do karte za završnicu Eura.
Doći do dragocjenog papirića postalo je nemoguća misija, a glavni uzrok problema leži u kontroverznoj politici prodaje Europske rukometne federacije (EHF), koja je većinu karata rasprodala mjesecima, pa i godinu dana prije početka samog natjecanja.
Ključ problema leži u činjenici da su paketi za takozvani "Final Weekend", koji obuhvaćaju obje polufinalne utakmice te dvoboje za medalje, pušteni u prodaju još u veljači 2025. godine.
Kako se završnica turnira igra u Danskoj, jednoj od rukometnih velesila, ne čudi da je golem dio tih ulaznica odmah razgrabljen od strane domaćih navijača, dok su navijači Hrvatske, Islanda i Njemačke ostali zakinuti.
